中新网2月4日电 据纽约市议会官网消息，当地时间2日，纽约市议会全体议员大会以49票(两位议员缺席)通过“农历新年决议案”。自此，农历新年成为纽约市法定假日，这对于纽约市所有亚裔来说，是历史性的一刻。

2022年9月，代表曼哈顿第一选区的市议员马泰(Christopher Marte)向市议会提出331号决议案，试图推动将农历新年变为纽约市的法定假日。该提案得到了纽约市议员黄敏仪(Sandra Ung)、哈德森(Crystal Hudson)等七位议员的联名支持。

据美国中文网报道，马泰表示，自己对于法案的通过非常激动。

尽管早在2015年，时任纽约市长白思豪就已经宣布学校需要在农历新年这一天放假。然而过去的两个农历新年都在周末，纽约市教育局并没有给学生安排补休。

马泰介绍，这项法案的通过，意味着未来可以在这一天放假的不再只有纽约市学生。市政府部门，如法院、银行等工作人员都会获得一天的假日。

当天，纽约市议会还表决通过了一项由市议员黄敏仪在2022年12月提出的424号决议案，该案呼吁美国国会及总统拜登支持国会议员孟昭文提出的将农历新年定为联邦假日的法案。

“这项决议的通过向华盛顿的立法者表明，在一个城市中，将农历新年定为法定假日得到了广泛支持。亚裔美国人是人口增长最快的族裔。”黄敏仪说，“将农历新年定为法定假日，将是对亚裔美国人对这个国家所做贡献的重要认可，也是对美国文化多样性的重要认可。”

据不完全统计，春节民俗活动已走进全球近200个国家和地区。加之一些国家和地区将其列入法定节假日，中国春节已然成为世界性节日符号。

在印尼，春节于2002年被列为全国公共假日。

2016年10月，巴西里约州正式通过法案，将春节列为里约州官方节日，二月份因此成为“中国新年纪念月”。

2020年9月30日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森签署通过一项法案，将中国农历新年定为加州法定节假日。

2020年12月29日，泰国内阁会议决定在2021年增加部分特别法定假日以促进国内旅游业发展，其中包括中国农历春节。

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