本报记者 闫韫明

当地时间2月3日下午，毛里求斯首都路易港市政厅门前，人声鼎沸，热闹非凡。彩旗、红灯笼、中国结……随处可见的中国元素衬托出浓浓的节日氛围。

“咚、咚、咚……”随着毛里求斯副总理安瓦尔·胡斯努和中国驻毛大使馆临时代办丁佩一共同敲响铜锣，欢庆中国农历新年和元宵节的2023年“欢乐春节”花车巡游和广场庆典活动正式开启。

彩龙翻腾、金狮扑跃，伴随着节奏欢快的锣鼓声，舞龙、舞狮表演开场，吸引了众多民众和游客驻足观看。15岁的毛里求斯姑娘卡缇佳特意穿上一袭做工精良的中国旗袍，“每年我和家人都来观看春节庆祝活动，感受浓郁的中华传统文化魅力”。

主花车缓缓从市政厅驶出，大红色的中式传统亭台，吉祥物“福袋兔”点缀在绿色草坪上，展现喜庆吉祥和春意盎然之韵。由华人社团、中资企业、当地学校和政府机构等组成的方阵群紧随其后，经过议会大厦、皇家大道等标志性地点，一路走向唐人街。沿途人头攒动，前来观看巡游的游人络绎不绝。

当巡游队伍抵达终点，夜幕已悄然降临。古筝弹奏、笛子独奏、古典舞蹈和太极表演……精彩纷呈的中华传统文化节目轮番上演。在旅行社工作的当地居民伊万带着两个年幼的女儿观看演出，不停挥舞着毛中两国国旗。“大女儿从小就喜欢看中国电视节目，今天特意带她们俩来现场感受丰富多彩的中华文化。”伊万说，如今，越来越多的毛里求斯人希望了解中国，最近他有几个客户都想去中国做生意和旅游。

据介绍，“欢乐春节”花车巡游与广场庆典活动由中国驻毛里求斯大使馆、毛里求斯中国文化中心，毛华人社团联盟、毛艺术和文化部以及路易港市政厅联合举办，今年已是第五届。“每年活动都很成功，广受当地朋友的支持和喜爱。”毛华人社团联盟主席林紫红表示，希望通过这样的节庆活动进一步弘扬中华文化。

胡斯努表示，中华文化是毛多元文化的重要组成部分，此次活动是“毛里求斯之美”的真实体现：所有社群和谐共处，文化共融。丁佩一表示，毛里求斯是唯一将中国春节列为法定假日的非洲国家，希望毛华侨华人为增进两国人民相互了解和传统友谊作出更大贡献。

（本报路易港2月4日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 03 版）

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