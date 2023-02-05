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发展路  幸福路  友谊路（和音）

2023年02月05日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路的欣欣向荣展现了高质量共建“一带一路”的旺盛活力，也展现了构建人类命运共同体的光明前景

　　

　　最新数据显示，自2021年12月3日全线开通运营以来，中老铁路已累计发送旅客超过1000万人次。安全、绿色、快捷、舒适的“复兴号”“澜沧号”动车组，大幅缩短了沿线城市的往来时间，深受两国民众青睐。中老铁路国际物流大通道的作用也日益凸显。截至去年12月初，中老铁路累计运输货物1120万吨，跨境运输货值超130亿元人民币。这条连接中国和老挝的黄金线路，已经成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。

　　中老铁路充分体现高质量共建“一带一路”促发展、惠民生。在老挝万象火车站不远处的哈赛丰县东蓬禾村，以前靠天吃饭、农闲时无事可做的村民，如今很多靠向中老铁路旅客售卖当地传统美食补贴家用，有的还开起了小饭馆、小旅馆。“老中铁路彻底改变了我们的生活。”东蓬禾村副村长的话，代表了老挝人民的心声。中老铁路让老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，给当地人民带来了更多发展致富的希望。老挝巴特寮通讯社评论说，老中铁路促进了老中两国人员往来，推动了跨境贸易和区域发展，如同一条“黄金通道”，给老挝人民带来发展希望，为老挝经济注入澎湃动能。老挝《万象时报》指出，老中铁路是真正促进互利共赢的民生工程。

　　中老铁路充分体现高质量共建“一带一路”促联通、惠各国。中老铁路不仅带动沿线经济发展，也为区域共同繁荣铺设了快车道。截至去年12月初，中老铁路跨境货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、新加坡等共建“一带一路”国家，运输货物由开通初期的10多种扩展至1200多种，黄金线路成色越来越足。中国超大规模市场和经济发展红利，正通过这条铁路源源不断分享给地区国家。泰国开泰银行相关负责人表示，中老铁路促进区域贸易快速发展，为周边国家带来了立竿见影的经济效益。老挝国家主席通伦期待：“将来，老中铁路还将延伸到东盟各国。到那时，中国和老挝的互利共赢关系将取得更大发展。”

　　中老铁路的欣欣向荣展现了高质量共建“一带一路”的旺盛活力。近年来，中方以高标准、可持续、惠民生为目标，不断提升共建“一带一路”水平，实现了共建国家的互利共赢，为世界经济发展开辟了新空间。一个个互利共赢的合作项目，不断为区域发展和世界经济复苏注入正能量。新冠疫情发生后，“一带一路”合作非但没有按下暂停键，反而展现出强大韧性和活力。中欧班列跑出加速度，克罗地亚佩列沙茨大桥建成通车，雅万高铁、匈塞铁路、中泰铁路等重点项目建设稳步推进。老挝驻华大使坎葆·恩塔万指出，无论是“一带一路”倡议，还是全球发展倡议等，都为老挝和其他发展中国家带来实实在在的利益，“中国始终心系广大发展中国家，真心帮助其他国家发展，通过合作实现互利共赢”。

　　中老铁路的欣欣向荣展现了构建人类命运共同体的光明前景。中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程，共建“一带一路”是构建人类命运共同体的伟大实践。习近平总书记强调，2019年4月关于构建中老命运共同体行动计划签署以来，中老双方凝心聚力，推动中老命运共同体建设取得丰硕成果，特别是将中老铁路打造成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路，不仅为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。去年12月发表的《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》指出，中老命运共同体建设实践证明，人类命运休戚与共、各国利益紧密相连，构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。相信只要各国人民携手努力，坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴、绿色低碳，就一定能开拓人类社会更加美好的未来。

　　中老铁路已成为区域互联互通、共同发展的样本典范，成为中国与沿线国家高质量共建“一带一路”的生动写照。面对充满不稳定性不确定性的国际形势，中方将同所有合作伙伴一道，继续推动共建“一带一路”高质量发展，为实现各国共同发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 03 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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