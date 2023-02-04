新华社纽约2月3日电 综述：美联储鹰派立场预期增强令美国股市承压

新华社记者刘亚南

由于美国最新公布的就业等宏观数据令市场对美联储鹰派货币政策立场预期增强，纽约股市三大股指3日低开，早盘试图反弹，午后显著走低，收盘时三大股指均下跌。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌127.93点，收于33926.01点，跌幅为0.38%；标准普尔500种股票指数下跌43.28点，收于4136.48点，跌幅为1.04%；纳斯达克综合指数下跌193.86点，收于12006.95点，跌幅为1.59%。

美国劳工部3日公布的数据显示，今年1月美国非农业部门新增就业人数51.7万，明显超过市场预期。当月，美国失业率环比下降0.1个百分点至3.4%，为1969年5月以来最低水平。数据还显示，当月美国平均时薪环比增长0.3%。

美国供应管理学会当日公布的数据显示，美国1月服务业景气指数为55.2，显著高于市场预期的50.4。

上述数据公布后，市场对美联储采取鹰派立场的预期增强，当天美国10年期国债收益率升高逾10个基点，令纽约股市科技板块显著承压。

毕马威会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克认为，最新就业数据可能加重美联储对通胀再度加剧的担忧，即便工资上涨正在放缓，但累积需求过于强劲。预计美联储在3月议息会议上将再次加息25个基点。目前看来，美联储本轮加息的利率峰值不会低于5.25%。

芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，3日市场认为美联储在3月议息会议上加息25个基点的概率高达99.6%，显著高于2日的82.7%。

市场分析人士弗拉基米尔·焦尔诺夫表示，强劲的非农就业数据意味着美联储今年或将提高利率至5%以上，交易商对美联储继续大幅加息的担忧加剧。美国10年期国债收益率上升降低了交易商风险偏好。

不过，也有分析人士认为，最新就业数据不会改变美联储加息节奏。

美国布兰迪全球投资管理公司投资组合经理杰克·麦金泰尔表示，就业数据是滞后指标，美联储不会仅凭该数据就改变加息节奏。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，虽然1月美国非农部门新增就业人数大增，但新增就业岗位带来的收入能否转变为消费支出并提振经济仍有待观察。美国经济仍有出现断崖式下滑的可能。

美国一些大型企业近期相继发布的最新财报显示业绩下滑。受此影响，亚马逊公司和福特汽车公司股价3日分别下跌8.43%和7.61%，谷歌母公司字母表公司股价下跌3.29%，权重股表现对当天股市也构成拖累。

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