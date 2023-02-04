本报记者 李嘉宝

近期，巴以关系紧张加剧，多场暴力冲突令地区局势持续升温。路透社称，自2022年以来，约旦河西岸不断发生暴力事件，引发担忧，巴以冲突可能会失控，升级为大规模对抗。

暴力冲突此起彼伏

当地时间1月26日，以色列军队突袭约旦河西岸北部城市杰宁一处难民营，导致至少9名巴勒斯坦人死亡、20人受伤。据美媒的说法，这是20余年来以军在约旦河西岸致死人数最多的单次行动。

当地时间1月27日，数枚火箭弹从加沙地带射向以色列，以军则出动战机空袭了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙的一处地下设施。同日，一名巴勒斯坦人在东耶路撒冷一处犹太人定居点的犹太会堂附近开枪射杀7人。28日，耶路撒冷老城外又发生一起枪击事件。

巴勒斯坦总统府日前一份声明指出，鉴于以色列方面不断侵犯巴勒斯坦人民并破坏巴以双方签署的协议，巴方决定停止与以方进行安全协调。以色列方面也针锋相对，宣布一系列惩罚和反制措施，包括加强犹太人定居点、封锁袭击者住所、取消袭击者家属的社会保障福利等。

据《纽约时报》报道，2023年开年至今，至少有30名巴勒斯坦人和8名以色列人在巴以冲突中丧生。根据联合国数据，2022年共有150余名巴勒斯坦人和30余名以色列人因巴以冲突丧生，这是自2005年以来的最高死亡人数。

激进政策激化矛盾

西北大学中东研究所副教授王晋在接受本报采访时指出，近期巴以关系紧张的原因至少有三方面：短期看，以色列新一届政府上台后，在巴以问题上采取激进政策；中长期看，多年来，以色列设在约旦河西岸和耶路撒冷的犹太人定居点人口激增，加之以色列军队对部分地区的军事占领、控制等活动，带来诸多问题；长期看，巴以问题历经半个多世纪，双方矛盾短时间内难以得到根本化解。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。双方之间的历史纠葛与宗教冲突根深蒂固，领土争端与现实利益纷争不断。

2022年末，内塔尼亚胡宣誓就任以色列总理，其领导的执政联盟包括宗教犹太复国主义者党等极右翼政党，主张在巴以问题上采取更强硬立场。新政府就任前的一份政策指导文件强调，将推进约旦河西岸等地犹太人定居点建设。分析指出，以色列右翼政府上台，可能加剧地区局势动荡。

2023年1月3日，以色列国家安全部部长本—格维尔进入阿克萨清真寺广场，引发巴勒斯坦和阿拉伯国家强烈抗议。随后，以色列政府又宣布了一系列措施，以“惩罚”巴方2022年底就巴以问题推动联合国大会通过决议，包括从替巴方征收的税款中扣除3900万美元、对在约旦河西岸宣传“恐怖活动”或敌对活动的组织采取行动等。

各方呼吁防止升级

在巴以关系趋紧之时，美国国务卿布林肯启动中东之行。据巴勒斯坦媒体报道，巴勒斯坦总统阿巴斯在会见布林肯时表示，以色列政府需对巴勒斯坦领土上的紧张局势“负全责”，并呼吁国际社会加大对以色列施压以促使其停止单方面措施，支持巴勒斯坦获得联合国正式会员国资格。布林肯则重申美国支持巴以问题“两国方案”，并呼吁各方采取措施推动当前巴以紧张局势降温。

据外媒报道，巴勒斯坦民众在约旦河西岸和加沙地带多地聚集，他们举着“对美国政策说不”等标语，对布林肯到访表示抗议。

连日来，沙特阿拉伯、土耳其、埃及等国家以及联合国纷纷对巴以局势表示关注，并呼吁防止事态升级。中国外交部发言人近日指出，巴以冲突反复上演，根源在于“两国方案”迄今未落实，巴人民独立建国的合理诉求长期无法实现。国际社会应增强紧迫感，为推动巴以重启对话谈判创造条件。

“布林肯此访一是向外界展示美国对巴以问题的关注态度，二是在伊朗问题上安抚以色列，但都不能取得实质性成效。在敦促各方开展对话上，美国显然缺乏足够的能力和积极的意愿。”王晋指出，国际社会应对巴以问题保持高度重视，尽快推动恢复巴以之间的沟通渠道，提振双方信心，进而重新开启巴以问题的对话谈判渠道，共同寻求促进巴勒斯坦问题全面公正持久解决的路径。

(责编：岳弘彬、杨光宇)