本报记者 张 红

2021年12月，欧盟提出“全球门户”计划，展现出加入全球基建的勃勃雄心。然而，一年多过去了，成果寥寥，引发外界甚至欧盟内部的批评与质疑。近日，欧盟“全球门户”计划终于开始有了新动作。只是，面对重重困境的欧盟，能推动“全球门户”计划走多远？

欧盟总算动起来

最近，沉寂许久的欧盟“全球门户”计划有了新动作。

据“政客”新闻网欧洲版报道，欧盟今年将在“全球门户”框架下率先着手落实首批70个项目，包括在黑海海底铺设数字电缆、建设连接地中海和北非国家的海底光缆以及在喀麦隆兴建大坝和水电站。报道指出，欧盟希望尽快完成这份清单的制定。

根据法国《费加罗报》消息，欧盟拟通过其“全球门户”计划向南非提供超过2.8亿欧元赠款，用于帮助其燃煤电站改造和可再生能源的发展。2.8亿欧元中的近8800万欧元来自欧盟预算，其余的将由欧盟国家承担。

据德国《商报》报道，德国政府已就“全球门户”计划向欧盟提出20个灯塔项目，包括：支持博茨瓦纳和纳米比亚建设大型太阳能发电厂、建设一条新的火车路线连接内陆国家布基纳法索和加纳海岸、在加纳首都阿克拉附近规划风力涡轮机项目等。

2021年12月1日，欧盟正式公布“全球门户”计划，预计将在2027年前投入3000亿欧元资金，协助发展中国家兴建基础设施。但在此后一年多时间里，欧盟“全球门户”计划并未取得实质性进展。这不仅引起了欧洲内部人士质疑，也招致了外界的批评。

德国《交通报》报道称，欧洲议员对“全球门户”计划的进展不甚满意。迄今为止最重要的项目，仍是去年2月在欧盟—非洲峰会上达成的投资计划。除此之外，便是去年11月欧盟委员会在肯尼亚提出的4个旨在帮助改善非洲交通走廊的道路项目，其中还包括一个已经完成的项目。

来自爱尔兰的欧洲议会议员巴里·安德鲁斯直言，“全球门户”并没有带来新的金融手段，就欧盟层面而言，没有额外资金投入，“没有新资金，就没有新政策”。在他看来，“全球门户”计划就是一种宣传策略，把一些过往项目重新包装成新东西呈现出来。

如今，欧盟似乎终于行动起来了。“‘全球门户’计划正在变得具体，现在我们是动真格的。”一名欧盟高级官员在谈到项目清单时如此说道。外媒报道指出，部分欧盟“全球门户”项目实际就像“低垂的果实”，在今年就有望开始完成开工建设、签署谅解备忘录或组织融资等，这些都是用较少的精力就能轻易实现的目标。未来几年，欧盟将为其他项目奠定基础。

计划推进困难重重

“欧盟最近的一系列动作，很大一个原因是要回应外界的批评质疑。”复旦大学欧洲问题研究中心主任、欧盟让·莫内讲席教授丁纯说，“有不少声音指出，欧盟提出‘全球门户’计划一年多来，几乎没有能拿得出手的项目，问题出在资金运筹机制上：该计划所需资金要靠欧盟非常有限的公共预算撬动市场和私人企业，这是致命弱点；加之，随着能源危机、欧元贬值、美元升值加息等影响，资金困难加剧；欧盟各国战略重心随着乌克兰危机爆发转移到安全问题上；‘全球门户’计划提出的项目必须遵循的高标准对很多发展中国家而言并不现实。”

“欧盟推进‘全球门户’计划可谓困难重重，但是，欧盟近来的一系列动作也表明了其继续推进该计划的决心。”丁纯指出，“欧盟提出‘全球门户’计划，背后有清晰的考量。一方面，随着中国‘一带一路’的推进，欧盟认识到全球尤其是发展中国家对基建有巨大需求；另一方面，欧盟对中国的定位由原来的全面战略伙伴改为‘谈判伙伴、经济竞争者与系统性对手’，‘全球门户’计划具有明显的针对‘一带一路’的抗衡性，是具有战略意义的地区投资。”

“‘全球门户’计划，是欧盟版本的全球基础设施计划，可以看作是欧盟对2018年出台的‘亚欧互联互通’计划的扩大和升级。该计划的实施意味着，欧盟从大国博弈和国际秩序塑造的战略高度出发，格外重视基础设施建设与投资问题，并寻求在此过程中维护欧盟利益和价值观，体现其固守的‘规范性力量’，同时在世界动荡变革期展现其地缘政治影响力和塑造力。所以，‘全球门户’计划是一种外交工具，主要为战略目标而非发展政策服务，目的是‘在欧洲利益受到影响的地方遏制中国影响力’。”对外经贸大学国际关系学院教授、国家安全与治理研究院常务副院长陈须隆强调，“值得指出的是，美国也于2021年起相继提出‘重建更美好世界’倡议、‘全球基础设施与投资伙伴关系’等全球性基建计划。美欧出于大国竞争和对抗思维，不能坐视中国提出的共建‘一带一路’倡议不断取得成功并赢得巨大国际影响力，因而设法提出对冲与替代方案，旨在通过抗衡‘一带一路’而扩大自身国际影响力和塑造力，同时削弱中国国际影响力。在抗衡‘一带一路’影响力方面，美欧显然有高度的战略协同。”

受制于对抗思维

“欧盟虽然通过提出‘全球门户’计划表明了积极参与全球基建‘超级竞争’的雄心，却心有余而力不足。”陈须隆说，“一是欧盟作为乌克兰危机的主要受害方之一，处境困难，陷于多重危机，经济增长乏力，在财力等方面更加捉襟见肘；二是成员国更加注重本国利益，各国之间存在分歧，内部协调困难；三是欧盟计划因试图绑定价值观等附加政治条件的做法难以被对象国所接受；四是欧盟战略自主性差，恐将受制于美国的全球战略而背离初心。”

当前，全球面临大面积基础设施建设赤字，资金总缺口据估算高达13万亿美元，任何单一国家、任何单一方案都不足以独自解决问题。

据美国《外交政策》双月刊网站报道，欧盟对外行动署秘书长斯特凡诺·圣尼诺预计，“全球门户”计划将在今年加速推进。但与挑战相比，欧洲计划的规模相形见绌。比利时布鲁塞尔自由大学研究人员索朗热·郭·沙特拉尔说，仅非洲每年就需要1500亿美元的基础设施投资，欧洲目前提供的资金“杯水车薪”。报道还指出，非洲大陆领导人已经注意到了“全球门户”计划资金的缺乏以及私人资金的不确定性。华盛顿非营利性智库全球发展中心高级政策研究员、利比里亚前公共工程部长摩尔说，“它被炒作为中国‘一带一路’的可行替代方案——一个由所谓‘透明、可持续和价值观’驱动的替代方案，可这只是说说罢了。”

“事实上，面对巨大需求，无论是欧盟‘全球门户’计划，还是美国的全球性基建计划，都不应该是排他的。只有同心协力，联手合作，才能真正实现全球互联互通。”丁纯说。

陈须隆也指出：“欧盟‘全球门户’计划顺应了互联互通的时代潮流，会受到发展中国家欢迎，易在欧盟周边找到机会，有望取得一定成功。但该计划天生带有很大局限性，受制于大国竞争与对抗思维，缺乏合作共赢思维，势必导致因恶性竞争而过耗自损。如果欧方能强化‘一个星球’意识并与中方携手构建人类命运共同体，或能将其‘全球门户’计划与‘一带一路’倡议对接，共同促进各国之间的互联互通和全球可持续发展，前路必然更加广阔。”

(责编：岳弘彬、杨光宇)