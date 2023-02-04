冉佳蕊

正在记录设备情况的孙双景。

（受访者供图）

岁月不居，时节如流，春节如期而至，在许多家庭的期盼中，人们迎来了相聚团圆。但还有一群人，他们抢工期、赶进度，带着对亲人与故土的思念，拼搏在施工生产一线，以“坚守”为新年起笔。

又是一个他乡的春节

在距离祖国1万多公里的巴西，中铁八局巴西项目部员工孙双景在这里度过了他在国外的第三个春节。在此之前，因为工作需要，他在刚果（布）和刚果（金）度过了别样的新春。“又是一个他乡的春节。”不善言辞的他在朋友圈里发出一句简单的感慨，但采购比价、验收设备、管理物资时，他展现着饱满的热情与充沛的活力。

中国和巴西分别是东西半球较大的发展中国家，务实合作在两国关系中一直起着“压舱石”和“推进器”的作用。伴随着“一带一路”深入实施，中铁八局积极响应国家“走出去”战略，奋力开拓海外市场，去年成功进入巴西市场，承建巴西2A-2B铌尾矿挖运项目。该项目旨在妥善清理尾矿矿渣，实现尾矿矿渣表层红土覆盖，最大程度减少采矿对当地生态环境的影响，有效推进矿场土地还林计划。今年春节期间，项目部以每天1万立方米的进度推进2A-2B尾矿清理工程。

绿色正成为高质量共建“一带一路”的鲜明底色。在大力推进矿产资源开采的同时，中铁八局认真打造央企“绿色工程”，保护当地生态环境，助力当地可持续发展。

又是一场崭新的奋斗

“诗懿，看见你阳光快乐的样子，爸爸很欣慰。爸爸在万里之外，祝你和爷爷、奶奶、妈妈新年快乐。”中铁八局援尼日利亚项目部的顾光友，看着视频中又长高一截的儿子，很自豪。从塞内加尔到刚果（金），再到尼日利亚，顾光友的工作旅程充满着挑战，而他披荆斩棘，是孩子眼中的“英雄父亲”。

尼日利亚是非洲第一人口大国，总人口超2.1亿。在如此庞大的人口基数下，城市交通压力巨大。由中铁八局援建的尼日利亚太阳能交通信号灯二期项目，便是为了提升尼日利亚首都阿布贾的交通管理水平，改善当地交通状况，满足当地居民出行需求，缓解交通压力。开工必优，分秒必争。从去年9月开工至今，项目部已完成716个交通信号灯的基础工程，这个春节期间，他们继续完成40个交通信号灯避雷接地极安装及基础电缆管铺设工作。该项目是中铁八局重组并取得商务部援外资质后中标的第二个援外项目，而首个援外项目——援塞内加尔水坝修缮工程，顾光友也参与了建设。他说：“援外项目代表着中国形象，是我们央企责任担当的体现，我为能够参建感到骄傲。援外项目工作责任重大，使命光荣。我会一如既往出色地完成好施工任务。”

又是一次保质的履约

随着国内基础设施建设的蓬勃开展，央企的基建能力得以提升，经验得以累积，为承建更多“一带一路”项目打下了坚实基础。深耕刚果（金）市场十余年，中铁八局在非洲这片土地留下了坚实的脚印，奉献了桥、路等各类精品工程。李阳也将她青春中美好灿烂的4年奉献给了非洲，奉献给了海外工程建设。

作为中铁八局刚果（金）金沙萨项目部的一名翻译，李阳说：“通过加强与当地政府的沟通联系，不仅能增进双方友谊，还能及时收集到政府即将开发的项目信息，为后续项目开标跟进、承接打下基础。”2008年，由中国中铁牵头与刚方合作主导的“一揽子”基建项目，将恩邹拉娜路正式列入升级改造计划，其一期工程由中铁八局施工，得到了当地政府和居民的一致好评。如今，金沙萨项目部正承建恩邹拉娜道路修复二期工程，这是“一揽子”项目二期的首个工程，是中铁八局对当地居民的再一次履约，致力于打造更宽敞干净的道路。目前，在项目部全体员工的共同努力下，已完成前期工作，正稳步推进路线规划、水沟修建、拆迁等工作。

基础设施建设是加强互联互通的重要抓手，中铁八局将在深化合作中促进全球生态文明建设，让“一带一路”真正成为造福世界的“发展带”、惠及人类的“幸福路”。

(责编：岳弘彬、杨光宇)