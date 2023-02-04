新华社圣地亚哥2月2日电 （记者尹南、张笑然）由中国电影资料馆、智利国家电影资料馆和中国驻智利大使馆联合举办的“两个时代的中国电影”展映2日在智利首都圣地亚哥市中心的莫内达宫文化中心开幕。

开幕当天放映的影片为修复版《劳工之爱情》。这部影片距今已101年，是中国现存最早的故事片，影片受到观众热烈欢迎。智利钢琴演奏家希门尼斯在现场为电影配乐，智利记者、影评人拉米雷斯就中国电影历史向现场观众进行了讲解。

从2月2日到15日，智利观众通过网上预先注册就可以免费欣赏12部中文原声、西班牙语字幕的中国电影经典作品和当代作品，包括《五朵金花》《乌鸦与麻雀》《你好，李焕英》和《中国机长》等。

中国电影资料馆馆长孙向辉通过视频向影展活动开幕表示祝贺。孙向辉说，本次展映包括12部中国新老电影佳作，其中6部是近年的高口碑新作，另外6部经典影片制作于1922年到1961年，这些影片可以让智利观众在生动鲜活的影像故事中品味中国的人文历史。

莫内达宫文化中心代主任布鲁尼奥利在开幕式上说，莫内达宫文化中心是促进不同文明沟通、对话的场所，希望中国能够成为智利在文化事业发展方面的重要伙伴。

中国驻智利大使牛清报说，国之交在于民相亲，人文交流是中智友好的社会基础，电影交流互鉴能在中智人民之间架起一座民心相通的心灵之桥。

(责编：岳弘彬、杨光宇)