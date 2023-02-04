新华社北京2月2日电 2月2日，外交部长秦刚同土耳其外长恰武什奥卢通电话。

秦刚表示，良好的中土关系不仅有利于两国人民，也有助于促进发展中国家团结合作。中方愿同土方一道，落实好两国元首共识，充分发挥双边合作机制作用，推进两国务实合作，推动中土关系持续向前发展。中方赞赏土方多次表示坚定奉行一个中国政策，支持土方走符合自身国情的发展道路，支持土方维护国家主权和安全，反对外部势力干涉土内政。希望土方重视中方在涉疆等问题上的关切，确保双边关系健康稳定发展。双方要就地区事务加强沟通，在联合国等多边场合加强协调，维护广大发展中国家共同利益。

恰武什奥卢表示，土方高度重视土中关系，愿同中方加强双边对话磋商，深化经贸等领域合作，增进在国际事务中的协调配合，推动两国关系进一步发展。土方将一如既往奉行一个中国原则，不会借中国内部事务对中国进行抹黑攻击。

双方还就共同关心的问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 03 版）

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