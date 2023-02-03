新华社日内瓦2月3日电 专访：中国在人道援助领域发挥着积极影响力——访红十字国际委员会总干事马尔迪尼

新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

红十字国际委员会总干事罗伯特·马尔迪尼日前在日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国在人道主义援助领域发挥着积极影响力，红十字国际委员会希望与中国和中国红十字会进一步加深合作。

马尔迪尼说，中国关注人道主义事务，在全球多边舞台发挥着重要作用。中国倡导的理念与红十字国际委员会的工作方向高度契合。红十字国际委员会与中国红十字会日前在日内瓦签署合作备忘录，就双方未来五年的合作方向达成一致。

他表示，红十字国际委员会与中国政府机构、中国红十字会、智库以及学术界通过多种平台和机制，就全球公共卫生、人道主义卫生行动等问题一直保持着对话与合作。

根据1月27日签署的合作备忘录，红十字国际委员会和中国红十字会将加强在“一带一路”倡议人道领域的合作，促进人道外交，在国际人道法、卫生等领域开展合作，交流经验，并促进人道主义知识在青年中的普及。

马尔迪尼表示，中国在促进国际人道主义法、保护武装冲突中的平民等方面均有积极贡献。中国作为联合国安理会常任理事国，多次发声呼吁保护平民和尊重国际人道主义法。中国于2020年正式加入《武器贸易条约》，充分表明中国致力于维护国际和平与安全。

他指出，中国通过中非合作论坛这一机制，支持非洲国家的稳定与发展。中国和非洲承诺在气候变化、健康、和平与安全领域开展工作，这些重点领域也契合红十字国际委员会的人道优先事项。

马尔迪尼说，当前，全球面临多重危机，一些地区的人民饱受战乱、新冠疫情和气候变化等多重因素冲击，国际社会尚未给予足够关注。他呼吁国际社会在人道主义援助领域共同加大努力。

红十字国际委员会成立于1863年，总部位于瑞士日内瓦，旨在为受冲突和武装暴力影响的人提供援助，并积极推广保护战争受难者的法律。

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