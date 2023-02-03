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李克强会见第77届联合国大会主席克勒希

2023年02月03日19:16 | 来源：新华网
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新华社北京2月3日电 国务院总理李克强2月3日上午在人民大会堂会见第77届联合国大会主席克勒希。

李克强欢迎克勒希访华。他表示，谋和平、求发展是世界各国人民的普遍愿望。习近平主席在出席联大会议时表示，中国坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。当前国际地区形势深刻复杂演变，中方愿同各方维护联合国宪章宗旨和原则，维护国际法和国际关系基本准则，坚持经济全球化、世界多极化正确方向，维护世界和平与稳定。中国作为联合国创始成员国和安理会常任理事国，将一如既往积极支持和参与联合国各项工作，加强在可持续发展、应对气候变化、水资源、联合国改革等领域的协调配合，共同应对全球性挑战。

李克强指出，中国是现有国际秩序的维护者、参与者，是全球开放的受益者、推动者。无论国际风云如何变幻，中国都将坚定不移走和平发展道路，坚持改革开放基本国策，坚持奉行互利共赢的开放战略，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，通过开展广泛国际交流合作发展自身，也为世界发展提供新机遇。

克勒希表示，联合国希望同中国深化友谊，加强合作，共同应对当今世界面临的政治、经济、生态、水资源、人道主义危机等挑战，实现可持续发展，基于科学决策机制推进变革。联合国赞赏中国支持联合国工作，期待中国继续在多方面发挥更大作用。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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