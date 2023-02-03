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外交部发言人：敦促日方妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题

2023年02月03日18:22 | 来源：新华网
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新华社北京2月3日电（记者冯歆然、董雪）外交部发言人毛宁3日再次敦促日方深刻反省侵略历史，以诚实态度妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题。

当日例行记者会上，有记者问：近日，菲律宾“慰安妇”权益保护组织及“慰安妇”幸存者举行示威，抗议日本政府不顾周边国家反对，在提交联合国人权理事会用于国别人权审议的最新报告中继续掩盖强征“慰安妇”暴行。发言人对此有何评论？

毛宁表示，强征“慰安妇”是日本军国主义犯下的严重反人类罪行。这一历史事实铁证如山、不容否认。1月31日，联合国人权理事会国别人权审议工作组第42次会议在瑞士日内瓦举行，日本在会上接受了审议。中国代表对日方在“慰安妇”等问题上淡化逃避历史罪责再次表达了严正关切。

毛宁说，掩盖史实和推卸责任无法“洗白”自己，拒不认罪、悔罪无法走向未来。“我们再次敦促日方深刻反省侵略历史，以诚实的态度妥善处理强征‘慰安妇’等历史遗留问题，以实际行动向亚洲邻国和国际社会作出应有的交待。”

(责编：苏缨翔、刘慧)

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