新华社北京2月3日电 综合新华社驻外记者报道：正在基辅访问的欧盟委员会主席冯德莱恩2日表示，欧盟将在乌克兰危机升级一周年之际通过对俄罗斯第十轮制裁措施。俄罗斯外长拉夫罗夫2日说，俄拥有达成特别军事行动目标必需的一切。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，冯德莱恩2日与乌总统泽连斯基在基辅举行的联合记者会上表示，欧盟将于2月24日乌克兰危机升级一周年之际通过对俄第十轮制裁措施。她说，欧盟与七国集团正在讨论对俄石油实施新的限价措施。泽连斯基当天和冯德莱恩就乌欧贸易自由化、金融合作、能源安全、乌战后重建等议题进行了讨论。

——拉夫罗夫2日接受俄媒体采访时说，俄罗斯拥有达成特别军事行动目标必需的一切。他说，西方国家先是迫使乌克兰退出谈判进程，之后又没有试图说服乌克兰重新与俄方谈判。

——俄国防部发言人科纳申科夫2日说，过去一天，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热等方向打死超过240名乌军人员，击落5架乌军无人机，摧毁若干乌军坦克、装甲战车、弹药库和榴弹炮等。

——据乌克兰国际文传电讯社2日报道，乌克兰总理什梅加尔当天在基辅会见到访的欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基时说，2023年乌克兰重建需要170亿美元，这笔资金的一个重要来源是俄罗斯海外资产。什梅加尔建议成立利用俄资产赔偿乌方损失的机制。东布罗夫斯基表示，欧盟将继续全面支持乌克兰。

——奥地利外交部2日宣布驱逐4名俄外交官，要求这些外交官2月8日24时前离境。

——在法国访问的乌克兰国防部长列兹尼科夫1日在社交媒体发文说，他与法国国防部长勒科尔尼签署了GM-200多用途防空雷达的供货备忘录。据报道，这种雷达探测半径为250公里，将用于探测俄军的无人机和导弹。

——波兰总统杜达1日在拉脱维亚首都里加表示，波兰和波罗的海三国正努力争取让乌克兰尽快加入欧盟，并希望在不久的将来看到一份向乌克兰提供安全保障的协议出台。（参与记者：李东旭、陈汀、刘昕宇、安晓萌、李德萍）

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