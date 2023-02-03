新华社联合国2月2日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵2日呼吁国际社会继续支持伊拉克打击恐怖主义，肃清“伊斯兰国”等恐怖极端势力，防止其回流蔓延，巩固来之不易的反恐成果。

戴兵当天在安理会伊拉克问题公开会上表示，当前，伊拉克安全形势依然严峻，恐怖残余势力仍在不断发动不对称袭击，造成包括平民在内的人员伤亡。联合国收集“伊斯兰国”在伊罪证调查组要尽快向伊拉克移交所收集证据，助力伊拉克根据本国法律将恐怖分子绳之以法。中方欢迎伊拉克持续推进叙利亚霍尔营地内伊拉克公民的遣返和安置工作，敦促有关国家像伊拉克一样负起责任，尽快推进在伊外国恐怖作战分子及其家属的甄别和遣返。

戴兵说，伊拉克的和平离不开稳定的地区环境。中方多次强调，伊拉克不是地缘争夺的博弈场。中方支持伊拉克同地区国家发展睦邻友好关系，共同应对跨境挑战。中方呼吁有关各方尊重伊拉克主权、独立和领土完整，通过同伊拉克政府开展合作的方式解决自身安全关切。

戴兵说，过去几十年，伊拉克饱受战争冲击，人民历尽苦难。国际社会应当积极帮助伊拉克重建基础设施，加快经济社会发展，增进民生福祉。联合国伊拉克援助团（联伊援助团）等联合国在伊机构要把资源和精力更多投向伊拉克人民最需要的优先领域，按照授权和彼此分工开展工作，充分发挥国家工作队的作用。今年是联伊援助团成立20周年，有必要以此为契机，在征求伊拉克意见基础上，对联伊援助团工作和绩效进行系统总结和评估，并就特派团中长期前景进行认真研究。

戴兵说，中方将继续坚定支持伊拉克维护国家主权、独立、领土完整，将继续支持伊方开展经济重建，帮助伊方恢复工业、改善民生、实现可持续发展。中方愿同国际社会一道，为伊拉克长治久安、为地区和平发展作出积极贡献。

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