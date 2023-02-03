新华社巴格达2月2日电（记者凡帅帅 董亚雷）伊拉克总统拉希德、总理苏丹尼2日在巴格达分别会见到访的沙特外交大臣费萨尔，强调要推进两国关系发展，加强协调以缓和地区紧张局势。

据伊拉克总统府当天发表的声明，拉希德在会见时说，伊拉克希望加强两国在多个层面的合作，并继续就共同关心的地区和国际问题进行协调和磋商。费萨尔表示，沙特愿意开展两国包括天然气开发在内的合作。

伊拉克总理媒体办公室也发表声明说，苏丹尼和费萨尔“就双边关系、加强各领域合作以及在地区和国际事务上进行协调等问题进行了讨论”。

当天早些时候，伊拉克外交部长侯赛因与费萨尔举行会谈。侯赛因在会后召开的联合记者会上说，两国在经贸和投资领域关系密切，在安全领域和打击贩毒团伙方面持续合作，并在石油输出国组织（欧佩克）和“欧佩克+”框架内进行了有关石油政策的协调。此外，两国也在努力缓和地区紧张局势。费萨尔表示，两国关系正呈现巨大积极势头，双方正密切合作，深化两国在经济和发展方面的协调。沙特支持伊拉克巩固本国繁荣、稳定和增长的努力。

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