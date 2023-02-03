王 刚

1988年2月3日，中华人民共和国同乌拉圭东岸共和国建交。35年来，两国政治互信不断深化，经贸合作成果丰硕，人文交流异彩纷呈，地方合作方兴未艾，双边关系驶入全方位、宽领域、多层次发展的快车道。

中国与乌拉圭高层保持密切交往，双方始终相互理解、相互尊重、相互支持。乌拉圭是中国在拉美地区值得信赖的好朋友。2016年建立战略伙伴关系以来，两国政治互信不断加深。2018年，乌拉圭成为南方共同市场中首个同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家。2020年9月，习近平主席同拉卡列总统通电话，为两国关系发展指明方向。

两国多领域务实合作不断深化。中国连续多年保持乌拉圭第一大贸易伙伴和最大出口市场地位，2022年双边贸易额是建交时的约60倍。双边自由贸易协定联合可行性研究顺利结束。两国企业签署500千伏输变电环网闭合项目，这是建交以来中国企业在乌拉圭中标的最大基建项目和“一带一路”框架下的首个双边大型成套项目。乌拉圭正式加入亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行。中国援乌拉圭气象卫星移动接收处理系统帮助乌拉圭提高应对气候变化能力，开辟了两国合作新领域。中国政府援建的“中华人民共和国小学”去年9月正式揭牌，成为新时代两国友谊的象征。

两国人文交流日趋活跃，民众的心更加紧密地连在一起。2017年，乌拉圭首家孔子学院在首都蒙得维的亚正式落成，中国首个乌拉圭研究中心2018年在北京交通大学揭牌。在乌拉圭举办的“欢乐春节”活动已成为一张亮丽的中国名片。乌拉圭是足球强国，苏亚雷斯、卡瓦尼、雷科巴等球员在华圈粉无数。近日，庆祝两国建交35周年文化活动“中国写意——来自中国美术馆的艺术”展览在乌拉圭国家视觉艺术博物馆及乌拉圭前哥伦布土著艺术博物馆隆重开幕，展览将中国艺术独特的魅力与诗性的意蕴娓娓道来，吸引众多民众前往欣赏。

疫情发生后，乌拉圭是最早声援中国和向中国提供援助的拉美国家之一。中方也始终心系乌拉圭人民抗疫斗争，首批中国疫苗于2021年2月运抵乌拉圭，乌拉圭各大主流媒体均在头版头条实时跟踪报道中国疫苗运抵过程，认为“这是乌拉圭历史性的一天”。两国风雨同舟、守望相助，生动诠释了人类命运共同体理念。

中国与乌拉圭合作潜力巨大、前景广阔。相信在双方领导人的战略引领下，两国关系必将取得更加丰硕的成果，开创更加美好的明天。

（作者为中国驻乌拉圭大使）

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 03 版）

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