本报记者 于 洋

匈中双语学校学生瓦拉加（中）和伊莫瑞（右）与该校孔子课堂中文教师王悦分享收到习近平主席复信的喜悦。

本报记者 于 洋摄

红灯笼、窗花、对联……这个中国农历兔年春节，位于匈牙利首都布达佩斯15区的匈中双语学校张灯结彩，沉浸在节日的喜悦气氛中。

近日，该校学生收到中国国家主席习近平复信。习近平主席鼓励匈牙利青少年更多了解中国，做传承发展中匈友好事业的使者。习近平主席的复信让学校师生备受鼓舞，也在匈牙利社会各界引发热烈反响。

“这对全校师生是巨大鼓舞，也是我们继续前行的动力”

“在中国春节到来之际，我们特别想表达对中国的感谢，感谢中国政府和所有支持我们学中文的中国老师和朋友。春节期间，习近平主席一定非常忙碌，没想到这么快收到回信，太令我们惊喜了！”说起习近平主席的复信，19岁的瓦拉加·博尼塔和伊莫瑞·莉莉难掩激动。

瓦拉加和伊莫瑞的中文名分别是胡灵月、宋智孝。两人中文说得非常流利，在匈牙利各种中文比赛中屡次获奖，连续两年拿到“中国大使奖学金”。今年春节前夕，在老师的鼓励下，她们一起代表全校学生致信习近平主席和夫人彭丽媛教授，按照中国风俗拜年，讲述在校学习中文12年的感受，表达将来到中国上大学、为匈中友好作贡献的愿望。

匈中双语学校成立于2004年9月，是中东欧地区唯一一所使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校。建校近20年来，学校从以招收当地华人学生为主，发展成面向所有族群招生。目前，学校有12个年级20个班，在校学生530余名。多年来，学校为匈牙利培养了大批优秀中文人才，在匈牙利教育界颇有声望。

“习近平主席在百忙之中抽出时间读我们学生的信并亲自回信，让我们非常感动。习近平主席的回信语重心长，让我们感受到了中国领导人对青少年的关怀和对两国关系的重视。这对全校师生是巨大鼓舞，也是我们继续前行的动力。”匈中双语学校校长埃尔戴伊·茹饶说。

伊莫瑞的哥哥曾在该校学习中文，她的弟弟现在也在这里学习中文。“我的父母完全不懂中文，但他们非常支持我们来这里学习。在他们看来，掌握中文就赢得了未来的发展机遇。”伊莫瑞参加了匈牙利高考的汉语考试，正在申请赴中国读大学。“中文给我们打开了一扇全新的窗户，让我们有机会深入了解中国文化。我对中国悠久的历史充满兴趣，对今天快速发展的中国充满好奇，希望能早日去中国学习。”

“越来越多匈牙利人了解到中国传统文化的魅力”

在埃尔戴伊的办公桌上，摆放着一张珍贵的照片。2009年10月，时任国家副主席习近平对匈牙利进行正式访问期间，专程到匈中双语学校考察，向学校赠送教材和教学设备，并与学校师生合影。

埃尔戴伊对那次访问记忆犹新：正值深秋，匈牙利天气非常寒冷，习近平主席一到学校，看到迎接他的孩子们，就关心大家冷不冷，并让老师和孩子们赶紧到室内去，这个细节令全校师生非常感动，至今难忘。

“10多年前，习近平主席勉励学校着眼未来，打好基础，培养出更多中匈友好事业接班人。在这次复信中，习近平主席又为我们的学生长期坚持学习中文，立志为中匈友好作贡献点赞。这封复信如同冬日暖阳，让匈牙利汉语教育界感受到浓浓的暖意。”埃尔戴伊说。

匈中双语学校孔子课堂中文教师王悦说：“习近平主席的复信让我们所有中文老师备感振奋。我们在课堂上向学生们介绍了复信内容，他们纷纷表示要继续学好中文，为学校争光，不辜负习近平主席的期待。”据了解，匈中双语学校每年都有毕业生前往北京大学、清华大学等中国名校留学深造。

“中文热”在匈牙利行之有年。中文纳入匈牙利国民教育体系，青少年在小学和中学阶段就可以选择中文作为第一外语参加升学考试。目前，匈牙利有5所孔子学院，培养了大批中文专业人才。

习近平主席复信在匈牙利各界引发热烈反响。匈牙利最大门户网站Index在重要位置报道了这则消息。很多匈牙利民众表示，习近平主席复信一所匈牙利学校的学生，说明匈牙利的中文教育走在了欧洲前列，人们纷纷祝愿匈中友谊更进一步。

“这封复信既是对匈中双语学校中文教学的肯定，也是对匈中文化交流合作的肯定。”匈中友好协会主席宗博莉·克拉拉说，“越来越多匈牙利人了解到中国传统文化的魅力，看到了一个充满活力的东方大国。同时，越来越多中国人到匈牙利工作、学习或旅游，诗人裴多菲、建筑师邬达克等的作品在中国广受赞誉，成为匈牙利的文化符号。”

“对深化两国人文交流合作充满期待”

“中匈都有着悠久的历史和灿烂的文化，两国人民传统友好，人文交流日益密切。”习近平主席在复信中勉励匈中双语学校的学生们高中毕业后到中国读大学，也希望越来越多的匈牙利青少年喜欢上中文、学习中文，有机会到中国走一走、看一看，更多地了解当今中国和中国的历史文化，努力做传承发展中匈友好事业的使者。

匈牙利学生兰杰尔·本茨在华留学4年，目前在中国人民大学攻读硕士研究生。从去年开始，他与布达佩斯中国文化中心合作，在文化中心的自媒体平台上推出了“天宇在中国”专栏，从匈牙利人的视角记录和介绍在中国的生活经历，得到了匈牙利网友的广泛好评。“手机朋友圈里很多人都在转发习近平主席的复信。作为一名匈中文化交流的参与者，我也备受鼓舞。青年人是匈中两国友谊的未来，我们可以通过各种途径增进两国人民的相互了解，将匈中两国的友谊继续传承下去。”兰杰尔说。

据中国驻匈牙利大使馆介绍，中匈两国目前每年相互提供约220个奖学金名额，鼓励两国青年到对方国家交流学习。中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超说，复信充分体现了习近平主席站在构建人类命运共同体的高度，对加强中外人文交流、推动民心相通、促进文明互鉴的高度重视。“国之交在于民相亲。国与国的关系归根到底需要人民支持，也最终服务人民。中匈两国人民越互相了解，越频繁走动，两国友好的基础就越坚实，务实合作就越红火。”

随着中国优化调整防疫政策，中匈两国人文交流将迎来新机遇。今年2月6日起，中国将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务，匈牙利成为第一批开放试点的20个国家之一。目前，两国之间3条直航航线已全面恢复。匈牙利国家旅游局董事会主席佐坦·古勒说：“匈牙利非常期待中国游客的到来，我们对深化两国人文交流合作充满期待。”

（本报布达佩斯2月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)