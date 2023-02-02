新华社伦敦2月2日电（国际观察）西方国家大量清仓过期疫苗 贫穷国家一剂难求

新华社记者

世界卫生组织1月30日发表声明说，新冠大流行仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织紧急委员会成员认为，中低收入国家以及全球高风险群体的疫苗覆盖率依然不足。

新冠大流行已持续一段时间，至今中低收入国家在新冠疫苗接种方面仍显著落后于发达国家。同时多数西方发达国家所承诺向低收入国家交付的新冠疫苗仍未完全兑现，其中美国的兑现差距最大。

“在所有人安全之前，没有人绝对安全。”在通过邮件发给新华社记者的一份声明中，全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利这样强调。

没有兑现提供疫苗承诺

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特一年前接受新华社记者专访时说：“帮助难以获得疫苗的国家尽快获得疫苗，帮助这些国家尽快分配疫苗，让世界更多人尽早接种疫苗，是世界面临的最大挑战之一。”

英国牛津大学等知名机构合作运营的“用数据看世界”网站的数据表明，两年前，发达国家就已获得足够的疫苗剂量，可多次为其人口接种疫苗，但在很多低收入国家疫苗远远不够用。

世卫组织公布的最新数据显示，在非洲，只有28.7%的人口完成两剂新冠疫苗接种，疫苗覆盖率远低于到2022年年底达到70%的全球目标。

疫苗分配的不公平问题非常明显。联合国儿童基金会表示，在疫苗接种行动早期，疫苗到达低收入国家之前，发达国家就与疫苗制造商达成协议，锁定了自己实际所需剂量的大约350%。

“用数据看世界”网站公布的数据还显示，多个西方发达国家仍未完全兑现向低收入国家交付新冠疫苗的承诺：美国目前约有4亿剂承诺的疫苗尚未交给低收入国家，英国、瑞士未兑现的这些疫苗分别为4100万和620万剂。

大量销毁过期疫苗

不少西方发达国家囤积的新冠疫苗已过期或临近过期，需要销毁。据美国石英财经网站报道，去年早些时候，加拿大销毁近1400万剂阿斯利康疫苗。媒体还披露，瑞士近期可能销毁1400多万剂疫苗，是其向低收入国家捐赠疫苗数量的数倍。与瑞士情况类似，英美等多个发达国家购买了远超其所需的疫苗。

与此同时，一些低收入国家不得不拒绝或被迫销毁发达国家捐赠的临近过期的新冠疫苗。

2021年5月，马拉维——这个全球新冠疫苗接种率最低的国家之一——销毁了近2万剂3月底运抵马拉维但有效期仅到4月13日的阿斯利康疫苗。南苏丹也如此处理了同批近6万剂疫苗。

“西方国家正在销毁过剩的（新冠）疫苗，而最贫穷的国家却一剂难求，”世卫组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗曾在一篇署名文章中说，“这种状况必须改变。”

流行病不会在国界止步

巨大的“免疫鸿沟”显而易见。多名专家在瑞士日内瓦此前举办的世界卫生大会特别会议上表示，疫苗分配不公平现象持续时间越长，病毒传播范围就会越大，出现更多变异株的可能性就会更大。

英国《医学通讯》杂志去年8月发表的一项研究显示，此次新冠大流行的一个特点就是“疫苗分配极其不公平”，然而流行病不会在国界止步。

研究人员预计，到2023年年中前，许多人仍会缺乏可供接种的疫苗，“由于全球约85%的人口居住在低收入和中等收入国家，大多数人仍面临疫情可能持续暴发的风险。这种情况增加了出现更多变异毒株的风险，很可能会破坏现有疫苗的功效”。

“只有当我们能够保护世界上所有人，而不是只保护富有的那部分人，我们才能避免新变异株出现，”伯克利说，新冠病毒新变异株不断出现导致疫情迟迟不能结束，而实现疫苗公平分配是防止更多新变异株出现的必要一步。

(责编：苏缨翔、刘慧)