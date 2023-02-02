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欧委会发布“绿色协议产业计划”与美抗衡

2023年02月02日15:25 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月1日电（记者李骥志）欧盟委员会1日发布“绿色协议产业计划”，以对抗美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。

　　欧委会主席冯德莱恩1日发表讲话说，在应对气候变化的斗争中，零碳产业最为重要。如今主要国家都在加大零碳产业投资，未来几年将决定零碳经济的形态和定位，欧洲在这一领域应拥有一席之地。

　　“绿色协议产业计划”包含四项核心内容：一是建设可预测和简洁高效的管理体系，二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度，三是提升适用于绿色转型的技能，四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。

　　为使零碳产业更便捷、更迅速得到国家资助，欧委会计划放宽对国家援助的限制，鼓励私人资金流向欧盟清洁技术。欧委会将与欧盟国家代表协商，修订目前的国家援助框架。

　　去年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。美国称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济，欧盟则认为法案部分内容涉嫌贸易保护主义。冯德莱恩认为，在全球竞争和欧盟单一市场中，应该建立维护公平的竞争环境。“这对我们来说非常重要。”

(责编：崔越、高歌)

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