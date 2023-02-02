新华社华盛顿2月1日电（国际观察）美联储放缓加息难消衰退风险

新华社记者许缘

美国联邦储备委员会1日在结束货币政策会议后宣布加息25个基点。国际观察人士认为，与去年激进加息相比，美联储开始放缓收紧货币政策的步伐，但累计加息效应已经令一些行业陷入萎缩，市场难以改变对美国经济短期内陷入衰退的看法。

根据美联储声明，为支持充分就业并考虑美联储设定的2%长期通胀目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间。这是美联储自2022年3月以来加息幅度最小的一次。

美联储自2022年3月开启“疯狂”加息周期。去年，美联储连续7次上调利率，累计加息425个基点，其中连续四次会议加息75个基点。在大举加息重压下，对利率较为敏感的房地产等行业增长逐步萎靡甚至衰退，消费者支出也出现增长疲软。经济学家普遍预计，超紧缩货币政策很可能在一年内将美国经济推入衰退。

美联储主席鲍威尔1日在会后记者会上表示，考虑到累计加息效应及其对经济活动和通胀影响的滞后性，美联储决定放缓加息步伐。他认为，这有助于美联储评估经济是否正朝着目标发展。

但一些市场人士认为，按照美联储的计算方法，剔除住房成本后的美国核心个人消费支出价格指数同比涨幅持续徘徊在4%左右，几乎没有放缓迹象。因此，在美联储继续加息背景下，美国经济衰退风险难以缓解。

《华尔街日报》此前公布的最新季度调查结果显示，按年率计算，美国国内生产总值（GDP）今年第一季度或仅增长0.1%，第二季度将萎缩0.4%，第三季度将为零增长，第四季度将增长0.6%。2023年全年，美国经济或仅增长0.2%。而彭博社最新月度调查结果显示，经济学家预计美国经济今年陷入衰退的可能性高达65%。

美国供应管理学会1日公布的数据显示，美国1月份制造业综合指数为47.4，继续处于萎缩区间，且萎缩幅度不断扩大，指数已跌至2020年新冠疫情暴发以来的最低值。过去15个月中，该指数有12个月出现萎缩。

安永-博智隆公司首席经济学家格雷戈里·达科认为，美国消费者支出水平可能已见顶，制造业活动也出现萎缩。更多迹象表明，美国经济正在“实质性放缓”，这通常是衰退开始的征兆。

美国“联系招聘者”网站首席经济学家朱莉娅·波拉克指出，美联储可能是将经济带入衰退的最终推手。一旦利率水平高于市场预期，“将引发一定程度恐慌，并显著减缓支出和投资，给劳动力市场带来更多冲击”。

在高通胀和高利率双重压力下，美国民众对经济的不满情绪日益加大。美国盖洛普咨询公司1月30日发布的民调结果显示，超过80%受访民众认为美国经济状况一般或糟糕。

(责编：崔越、高歌)