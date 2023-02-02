新华社耶路撒冷2月1日电（国际观察）布林肯中东“灭火”意图难实现

新华社记者

美国国务卿布林肯1月31日结束为期三天的中东之行。他先后访问了埃及、以色列和巴勒斯坦，为巴以紧张局势降温成为此行主要意图。但分析人士认为，布林肯并未带来任何实质性举措，加之巴以地区政治和安全形势复杂严峻，此次访问难以为地区和平与稳定带来实质性改变。

老调重弹没诚意

近来，巴以紧张局势升级，暴力冲突不断。在这一背景下，为巴以紧张局势“灭火”成为布林肯此访的首要任务之一。

埃及是巴以问题的重要调停者之一。在与埃及总统塞西的会谈中，布林肯表示美国希望与埃及积极协调，促使巴以局势降温。埃及总统府在一份声明中说，塞西重申埃及在巴以问题上的坚定立场，即根据国际标准，推动达成公正和全面的解决方案，保障巴勒斯坦人民的权利。

在分别同以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯的会谈中，布林肯重申美国对解决巴以问题“两国方案”的支持。

巴以冲突反复上演，根源在于“两国方案”迄未落实，巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。分析人士指出，尽管美国政府一直声称支持通过“两国方案”解决巴以问题，但美国长期偏袒以色列，布林肯此行同样未表现出诚意。

巴勒斯坦民众对布林肯此访未抱太大期待，多个巴政治派别也持消极态度。巴人民阵线呼吁阿巴斯不要屈服于美方压力，并呼吁民众反对布林肯来访。

巴勒斯坦民族权力机构前官员阿布·齐亚德指出，美国表面上非常重视巴以问题，但从布林肯的表态看，美方只是老调重弹，还是停留在支持“两国方案”这一层面，而避免谈及结束以色列占领巴领土等实质性问题。巴勒斯坦不应再押注美国解决巴以问题。

问题失焦不统一

以色列是美国在中东地区的重要盟友。对于布林肯此次来访，以分析人士认为，其目的是与去年12月上台的以色列新政府就共同的战略重点进行协调。

以色列新政府由右翼势力和极右翼势力组成，被媒体称为以色列历史上“最右政府”。其中，极右翼势力领导人伊塔马尔·本-格维尔出任国家安全部部长后访问耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”），引发巴勒斯坦等地区国家强烈抗议。

以色列特拉维夫大学摩西·达扬中东和非洲研究中心专家迈克尔·米尔施泰因指出，布林肯此次访问旨在阐明美国对以色列新政府一些政策的立场，让以方明确美国在巴以问题上的“红线”。

但以色列新政府不希望布林肯此行聚焦巴以问题，而是努力将重点放到伊朗核问题和如何推进与阿拉伯国家关系正常化上。

在与内塔尼亚胡会面后，布林肯在记者会上强调为巴以局势降温的重要性。然而，内塔尼亚胡只字不提当前紧张局势，反而大谈伊朗对地区的威胁，表示希望美国推动以色列与更多阿拉伯国家实现关系正常化，理由是以阿矛盾的解决将有助于以巴问题的化解。

突击“灭火”难奏效

分析人士认为，由于美国的外交重心不在巴以问题上，加之该地区政治和安全形势复杂严峻，布林肯此次中东之行恐难给巴以目前紧张局势带来实质性改变。

一方面，以色列新政府在巴以问题上的强硬路线恐将继续。巴勒斯坦比尔宰特大学教授加桑·哈提卜指出，在经历了长达4年的政治动荡和频繁选举之后，以色列新政府为防止极右翼势力退出执政联盟导致政府垮台，将继续对巴勒斯坦人采取强硬路线，升级在约旦河西岸的军事行动。

另一方面，对于约旦河西岸巴勒斯坦人的反以活动，巴民族权力机构的掌控能力也在减弱。目前，杰宁的部分地区被巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和伊斯兰圣战组织（杰哈德）控制。巴政治分析人士、前政府官员萨米尔·阿卜杜拉说，布林肯此次向巴领导层施压，要求其为冲突降温，但巴领导层目前已很难控制民众对以色列的反抗行动。

与此同时，巴民众普遍认为，美国只会在巴以问题上拉偏架，搞双重标准，对推动巴以问题解决难有实质性作用。

美方最近先后派出国家安全顾问沙利文、中央情报局局长伯恩斯等高官访问巴以地区。但分析人士指出，解决巴以问题并非当下美国外交首要任务。米尔施泰因说，美国的优先事项仍是其内政以及乌克兰危机等。

埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希说，布林肯的目的是缓和巴以局势，但除非美国政府真正向以方施压，否则此次访问不会给平息紧张局势带来影响。（参与记者：吕迎旭、张天朗、柳伟建、姚兵、王昊）

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