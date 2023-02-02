新华社安卡拉2月1日电（记者王腾飞）土耳其总统埃尔多安1日说，土耳其对芬兰加入北约持积极态度。

埃尔多安当天在议会发表讲话说，在加入北约问题上，土耳其对芬兰持积极态度，而对瑞典则不是。

埃尔多安1月29日曾表示，土耳其可能在加入北约问题上区别对待芬兰和瑞典。土耳其外长恰武什奥卢随后说，他与芬兰方面就入约问题进行了沟通。芬兰在这一问题上取得一些进展，但瑞典却发生一些“挑衅性事件”。

瑞典近日发生反对土耳其的示威活动。土耳其照会瑞典驻土耳其大使，就示威活动提出抗议，并取消了瑞典国防大臣访问土耳其的计划。

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。同年6月，土耳其、瑞典、芬兰签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。

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