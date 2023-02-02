新华社华盛顿2月1日电（记者许缘）美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间。

自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已累计加息450个基点。此次加息为2022年3月以来加息幅度最小的一次。

美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示支出和生产均温和增长，就业增长强劲，通货膨胀有所缓解，但仍处于高位。为支持就业最大化和2%的长期通胀目标，美联储决定加息25个基点，并认为持续提高联邦基金利率目标区间“将是适当的”，以便使货币政策立场具有足够的限制性。同时，美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。

美联储重申，在确定未来加息幅度时，将考虑货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，放缓加息速度将更好地让美联储评估经济是否正朝着目标发展，以确定未来为实现足够限制性货币政策立场所需的加息幅度。截至目前，美国通胀水平依然过高，美联储也需要更多证据才能确信通胀正处于持续下降的轨道上。为使通胀率恢复到2%，美联储继续加息将是适当的。

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