本报记者 刘玲玲

法兰西电视台近日报道，在经历了自1959年以来最干旱的夏季之后，法国将目光再次投向水资源循环利用，希望不再因供水不足问题影响生产生活。但与其他欧盟国家相比，法国在该领域仍较落后，部署废水回收设施的城市较少。

法国国家农业、食品和环境研究所水处理专家索菲·贝诺表示，法国水资源循环利用进展缓慢的主要原因是此前并未出现严重的缺水问题，且废水处理价格昂贵。但2022年夏天全法持续干旱导致的水资源危机提醒人们，需采取必要措施提升水资源的利用效率。

“在法国，只有不到1%的废水经过处理后得到循环利用。在意大利，这一指标是6%到8%，西班牙是12%，以色列则超过60%。”法国水利公司BRL首席执行官让—弗朗索瓦·布朗谢表示，法国正在水资源循环利用领域发力，希望通过增加废水处理设备数量、加大投资开发新技术等措施进一步提升水资源利用率。

位于法国南部的纳博讷市威立雅废水处理厂近来吸引了法国各界广泛关注。在去年夏天持续干旱时期，这家废水处理厂用处理后的废水灌溉了近80公顷的葡萄园。该厂研发了一种名为“再利用盒子”的容器，用于对废水进行过滤和消毒，处理能力高达每小时75立方米。经过处理的废水虽不能饮用，但足以用于农作物灌溉、城市清洁、浇灌绿地等。该公司创新部经理弗朗索瓦·勒布尔·萨尔兹表示，到2023年年底，预计有100个“再利用盒子”在法国不同城市安装，“这一开创性做法预计将节省300万立方米的水，相当于一个拥有18万居民的城市年用水量。”

法国生态转型与团结部表示，到2025年，法国城市雨水、工业废水、生活污水等的再利用量将增加3倍，并将通过处理尽可能减少其带来的卫生健康隐患，经过处理后的水可直接用于农作物灌溉、灭火、道路清洁等。据法国《费加罗报》报道，近年来法国开始由点及面推动废水处理技术在城市群推广，例如纳博讷周边城市已开始研究修建管道连接废水处理厂和工厂。

法国全国废水处理公司联合会的科研人员尼古拉斯·罗什认为，法国有必要制定激励政策鼓励废水的回收再利用，同时需为处理后的废水再利用设定量化目标，避免对自然环境产生威胁。他说：“我们必须因地制宜为不同地区的废水找到合适的再利用用途，并根据不同用途调整处理方式，以实现高效、可持续的废水再利用。”

（本报巴黎2月1日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)