安东尼·洛佩斯

菲中关系稳定发展，不仅符合两国各自利益，也有利于亚太地区的和平与发展

1月初，菲律宾总统马科斯对中国进行国事访问。访问期间，马科斯总统同习近平主席举行友好而富有成果的会谈。此访推动菲中关系加速发展，为菲中友好合作注入了新动力。

两国媒体都注意到，这是马科斯总统首次正式访问东盟以外国家，马科斯总统也是今年中方接待的首位外国领导人。菲方希望通过此访向世界表明，菲中关系十分重要，发展势头良好。与许多菲律宾媒体一样，《亚洲商业周刊》对马科斯总统中国之行予以突出报道。我们认为，菲中务实合作空间十分广阔。中国是菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地、第二大出口市场，菲中各领域互利合作十分密切。在疫后经济复苏进程中，菲中两国彼此需要，理应加强合作。

马科斯总统访华期间，菲中发表联合声明。两国还签署有关“一带一路”、农渔业、基础设施、金融、海关、电子商务、旅游等合作文件。菲中双方承诺深化农业、基建、能源和人文四大重点领域合作，并在国防、安全、科技、贸易和投资等领域拓展更多合作途径。这些充分说明，马科斯总统访华之行取得了积极且务实的成果。

我最关注的是菲中农业领域合作。菲律宾政府高度重视农业发展，马科斯总统决定自己暂时兼任农业部长，以应对日益严峻的粮食问题。中国人常说，民以食为天。菲中农业合作给菲律宾民众带来了实实在在的帮助。中国杂交水稻技术走出国门、走向世界的第一站就是菲律宾。中国“杂交水稻之父”袁隆平曾30多次来到菲律宾，同菲律宾人民一起培育出适合本地土壤、气候的热带杂交水稻品种。如今，两国农业合作正加速发展。从香蕉、菠萝、芒果、牛油果、椰青，到新近获准对华出口的鲜食榴莲，巨大的中国市场为菲律宾农户带来了增加收入的重要机遇。

协商和沟通始终是菲中妥善处理南海问题的最佳方式。马科斯总统访华期间，两国元首就南海局势深入坦诚交换意见，强调南海争议不是双边关系的全部，同意妥善管控分歧。双方决定建立菲律宾外交部海洋司与中国外交部边海司直接沟通机制。在油气合作领域，双方同意牢记2018年签署的《中华人民共和国政府与菲律宾共和国政府关于油气开发合作的谅解备忘录》精神，在已有成果基础上，尽早重启海上油气开发磋商，造福两国及两国人民。菲中双方就南海问题加强沟通，并推动油气合作，有利于避免不必要的误解和矛盾，有利于让菲中两国人民都从南海合作中受益。

中国是世界第二大经济体，是菲律宾搬不走的邻居。中方表示，始终把菲律宾放在周边外交优先方向，坚持从战略和全局高度看待中菲关系。菲方认为，中国是菲律宾最强劲的合作伙伴，没有什么能够阻挡菲中友谊的延续和发展。菲中关系稳定发展，不仅符合两国各自利益，也有利于亚太地区的和平与发展。

（作者为菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑）

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)