本报记者 周翰博

“中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，不断满足人民群众对美好生活的需要，为增进人民福祉而不懈努力。”塔吉克斯坦人民民主党第一副主席阿卜杜贾博尔·阿济济接受本报记者采访时表示，在中国共产党领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就，并将继续沿着高质量发展的宽广大道阔步前行。

阿济济多次到访中国，每一次访问都给他留下了深刻印象。“在中国，深厚的历史文化底蕴与日新月异的发展景象相得益彰。”在他看来，中国经济社会快速发展的秘诀在于始终坚持中国共产党的领导。“中国各项事业之所以能够取得成功，关键在于在中国共产党坚强领导下，中国选择了正确的发展道路，赢得了人民的广泛拥护和支持。”

中国打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。“这是一项了不起的成就，是中国共产党坚持为人民谋幸福的生动体现。”阿济济表示，中国积极与国际社会分享减贫经验，加强减贫合作，为全球减贫事业和人类发展进步作出了重要贡献。他认为，中国在致力于自身发展的同时，积极推动各国共同发展，“为全球可持续发展注入重要动力”。

阿济济高度赞赏中国提出全过程人民民主理念，大力推进全过程人民民主建设。“人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，全过程人民民主是人民当家作主的生动实践和必由之路。这既有鲜明的中国特色，也丰富和发展了人类政治文明形态。”

“民主是各国人民的权利，不是少数国家的专利。”阿济济表示，每个国家都应该根据自身国情选择适合自己的发展道路。“中国没有照搬照抄西方民主模式，而是创造了中国式民主，这有力提振了发展中国家发展民主的信心，为人类民主事业发展探索了新的路径。”

阿济济是《习近平谈治国理政》的忠实读者。他表示，这部著作集中体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，展现了中国共产党治国理政的新理念和新方略，富有深厚的中国哲学和历史文化底蕴，为国际社会了解中国、读懂中国打开了重要的思想之窗。

阿济济认为，习近平主席提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为维护世界和平、促进共同发展提供了中国方案，为共同营造和平稳定的发展环境、推动构建人类命运共同体注入了信心和动力。“面对复杂多变的国际局势和延宕反复的新冠疫情，中国积极促进全球经济复苏，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，表明中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”

“行要好伴，居要好邻。中国永远是塔吉克斯坦可以信赖和倚重的邻居、朋友和伙伴。”阿济济表示，塔中建交30多年来，两国关系取得长足发展，推动塔中全面战略伙伴关系迈上新台阶。疫情发生以来，塔中两国人民始终同舟共济、团结协作抗击疫情。截至去年9月，中国已援助塔6批共830万剂次新冠疫苗，充分体现了两国人民患难与共、守望相助的兄弟情谊。

阿济济多次参加中共中央对外联络部举办的党际交流活动，高度赞赏中国共产党重视与世界各国政党开展交流合作。阿济济认为，塔吉克斯坦人民民主党与中国共产党多年来一直保持友好关系，开展了一系列合作项目，取得良好效果。“我们愿继续保持并进一步加强同中国共产党的联系。这有利于增进两国传统友谊，推动两党两国关系继续向好发展，增进两国人民共同利益福祉。”

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)