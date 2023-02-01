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外交部发言人：中国经济活力和潜能将充分释放，继续为世界经济注入信心和力量

2023年02月01日19:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月1日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人毛宁1日在例行记者会上回答有关中国经济的提问时表示，今年，中国经济活力和潜能将充分释放，继续为世界经济注入信心和力量。

　　有记者问：近日，联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告，预测在2023年世界经济增速将降至1.9%的背景下，中国经济增速将达到4.8%。日前，国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》也大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%。请问发言人对此有何评论？

　　“我注意到有关报告，也注意到近期，摩根士丹利、高盛、汇丰、摩根大通等多家国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测。”毛宁说。

　　她说，在世界经济论坛2023年年会期间，与会人士普遍认为，中国优化调整疫情防控政策将显著降低全球经济衰退的可能性，中国的开放有助于全球经济增长。世贸组织总干事伊维拉表示，中国是世界经济增长的引擎。

　　“我们对中国经济发展前景充满信心。今年，中国经济活力和潜能将充分释放，继续为世界经济注入信心和力量。”毛宁说。

(责编：牛镛、刘慧)

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