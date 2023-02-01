新华社开罗2月1日电 题：私心重，美难当巴以问题“和事佬”

新华社记者陈梦阳

巴以冲突愈演愈烈之际，美国国务卿布林肯过去几天先后访问埃及、以色列和巴勒斯坦。然而结果显示，这次试图为巴以局势降温的访问收效甚微。有外媒分析称，此次“调停之旅”不会产生实质性效果，布林肯除了口头表态，没有什么招数可使，美国注定在巴以问题上难有建树，根本原因在于其利己主义的中东政策。

2023年开年，巴以局势骤然紧张，双方冲突不断升级，巴以问题再次令世界关注。巴勒斯坦方面数据表明，已有30多名巴勒斯坦人在冲突中丧生。耶路撒冷犹太会堂袭击案等事件造成多名以色列人伤亡。美国一向以巴以问题调停者甚至主导者的姿态出现，然而一再反复乃至愈演愈烈的巴以冲突却令美国难堪。卡塔尔半岛电视台报道称，由于形势复杂以及巴以双方正深陷流血冲突的恶性循环中，加之美国一直偏袒以色列，布林肯化解冲突的愿景恐难推进。

外界关注到布林肯中东之行优先目的之一是与内塔尼亚胡政府“迅速接触”。布林肯30日抵达以色列，重申了华盛顿对这场冲突的长期立场：首先是对以色列的“坚定”承诺，然后呼吁保持冷静以及对“两国方案”的口头支持。曾在美国国务院担任中东问题顾问的亚伦·米勒认为，在拜登总统可能寻求连任的背景下，现政府想让自己看上去更“亲以色列”。

从以色列方面看，新上台的内塔尼亚胡政府对美而言更加桀骜不驯，其早就宣称首要任务是在约旦河西岸扩建定居点，甚至扬言要将约旦河西岸并入以色列。在这样强硬的立场下，即便布林肯提出缓和局势的建议也很难被真正听进去。位于约旦河西岸城市拉姆安拉的比尔扎伊特大学政治学教授加桑·哈提卜认为，布林肯此访“不会成功地稳定局势或缓解紧张局势，因为以色列政府的政策是基于内部考虑，而不是外交政策”。

布林肯难当“和事佬”，是美多年来在巴以问题上立场有失公允、言行不一的必然结果。拜登政府上台后做出的包括推动巴以和平、重开负责巴勒斯坦事务的驻耶路撒冷总领事馆、阻止以方扩建定居点等承诺迄今均未兑现，其口惠而实不至很难让巴勒斯坦人相信美国推动巴以实现真正和平的诚意。相反，在美国的斡旋推动下，以色列在与阿拉伯联合酋长国等阿拉伯国家缓和关系方面取得实质性进展。如此不同待遇，巴勒斯坦人自然“冷暖自知”。巴勒斯坦智库学者齐亚德表示，押注美国解决巴勒斯坦问题不过是“海市蜃楼”。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心，全面、公正解决巴勒斯坦问题，事关地区和平稳定，事关国际公平正义。巴以冲突反复上演，根源在于“两国方案”迄今未落实，巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。美国有线电视新闻网报道称，尽管拜登政府声称支持通过“两国方案”解决巴以冲突，但他们几乎没有为此目标采取什么行动，看上去也未做出积极努力。美国智库昆西治国方略研究所研究员安妮尔·谢林表示，尽管巴以紧张局势加剧，但美国政府不太可能改变既有路线。

中东乱局难解，根本原因还是美国私心太重。从伊拉克到叙利亚，从利比亚到伊朗，美国的中东政策以自身利益为驱动，以维护霸权为目的，虽形式不一、包装各异，但始终不改其干涉主义和利己主义本质。只要这个初衷不改，中东就难享太平。正如华盛顿智库凯托学会高级研究员、前总统里根特别助理道格·班多所说，美国的中东政策留下的是一份“灾难性记录”。如果华盛顿真心想给中东带来和平、稳定和安全，就应彻底反思一下其几十年来的中东政策。

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