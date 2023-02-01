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欧盟经济好于预期 但未摆脱衰退风险

2023年02月01日13:21 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔1月31日电 （国际观察）欧盟经济好于预期 但未摆脱衰退风险

　　新华社记者康逸

　　欧盟统计局1月31日公布的初步数据显示，2022年欧元区国内生产总值（GDP）增长3.5%，欧盟增长3.6%。此外，去年第四季度欧元区经济环比增长0.1%，连续第四个季度实现正增长。

　　分析人士指出，由于今冬异常温暖的天气部分缓解了能源危机，同时欧盟多国财政支持力度也有所加大，欧盟经济得以避免陷入衰退，表现好于市场预期。但目前许多欧盟成员国经济仍处于接近零增长的停滞状态，未能彻底摆脱衰退风险，前景依然黯淡。

　　数据显示，欧洲主要经济体中，德国和意大利受能源危机影响较严重，去年四季度经济轻度萎缩，而法国和西班牙则勉强维持小幅增长。

　　欧洲经济火车头德国去年四季度GDP环比下降0.2%，不及市场预期，经济前景不容乐观。知名金融机构荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基指出，几乎没有迹象表明德国经济会在短期内健康复苏，德国政府过去三年的财政刺激政策只是稳住了经济，并没有真正提振经济。

　　专家认为，能源供应紧张、通胀居高不下、货币政策收紧等将是今年欧盟经济面临的主要挑战。

　　国际能源署日前对欧洲2023年的能源供应形势“敲响警钟”，认为欧洲不应因近期能源价格有所下降而放松警惕，敦促各国政府立即采取行动保障能源供应安全。该机构预计，2023年欧盟面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%。

　　当前欧洲地区通胀水平依然居高难下。虽然2022年11月欧元区通胀率出现17个月以来的首次下降，12月继续放缓回归至个位数，但这距离高通胀完全得到控制或物价企稳的目标还有很长的路要走。通胀高企正在不断侵蚀消费者购买力，欧洲多国国内需求不断收缩。荷兰国际集团高级经济学家贝尔特·科莱恩指出，在疫情平稳后一段时间内，消费经历了强劲反弹，但现在消费者正在调整支出，德国、法国和西班牙的家庭消费都出现了大幅收缩。

　　目前欧元区通胀水平及预期仍远高于欧洲央行设定的通胀目标2%。欧洲央行表示，将继续收紧融资条件，不惜一切代价对抗通胀。2022年7月至今，欧洲央行已连续四次大幅加息共250个基点以遏制通胀。

　　欧洲央行下一次货币政策会议将于2月2日召开。经济学家普遍预测，欧洲央行将继续加息50个基点。万神殿宏观经济学研究公司高级欧洲经济学家梅拉妮·德博诺表示，欧洲央行将继续采取大幅紧缩政策以抗击通胀。

　　欧洲央行继续大幅加息将增加企业和家庭借贷成本，导致经济活动放缓。一些经济学家认为，欧元区仍有可能陷入衰退。

　　科莱恩表示，在全球经济整体疲弱的环境下，欧元区出口能否持续增长难以确定，投资也将面临加息带来的压力。预计2023年初欧元区经济将表现疲弱，不排除第一季度出现负增长的可能性。

　　凯投宏观首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁哈姆认为，欧元区将在今年上半年陷入衰退，原因是欧洲央行收紧货币政策的影响加剧，家庭在生活成本危机中苦苦挣扎，外部需求低迷。

　　此外，为防止经济陷入深度衰退，欧洲多国政府提供了大量财政支持进行“输血”，导致公共财政状况显著恶化。经济复苏乏力可能会对财政刺激力度造成影响，并危及政府债务的可持续性。

(责编：崔越、高歌)

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