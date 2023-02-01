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欧元区经济去年增长3.5%

2023年02月01日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔1月31日电（记者康逸）欧盟统计局1月31日公布的初步数据显示，经季节和工作日调整后，2022年欧元区国内生产总值（GDP）增长3.5%，欧盟增长3.6%。

　　数据显示，经季节调整后，去年第四季度欧元区经济环比增长0.1%，同比增长1.9%；欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。

　　数据还显示，去年第四季度爱尔兰、拉脱维亚、西班牙和葡萄牙经济表现相对较好，分别环比增长3.5%、0.3%、0.2%和0.2%。欧盟主要经济体德国经济表现不佳，环比下滑0.2%。意大利经济环比下滑0.1%，立陶宛经济环比降幅较高，达1.7%。

　　知名金融机构荷兰国际集团表示，欧元区去年第四季度经济避免了萎缩，是一次“死里逃生”，大多数经济体目前都处于接近零增长的停滞状态。

　　荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩指出，数据显示欧洲多国国内需求疲弱，进口大幅下降，同时面临加息压力。这意味着2023年初欧元区经济将表现疲弱，不排除第一季度经济负增长的可能性。

(责编：崔越、高歌)

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