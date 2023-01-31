新华社马尼拉1月31日电 通讯：为和平与正义而奔走呼号——菲律宾“慰安妇”幸存者敦促日本反省侵略历史

新华社记者闫洁 王晓薇

1月31日中午，年过九旬的菲律宾“慰安妇”幸存者埃斯特莉塔和娜西萨顶着烈日，在众人搀扶下，来到日本驻菲律宾大使馆门前。她们举起横幅，用力喊出口号“为和平奋起，为正义奋起，不要侵略战争！”

埃斯特莉塔和娜西萨是菲律宾仍然在世且尚能外出活动的两位“慰安妇”幸存者。她们此行目的是抗议日本政府在定于当天提交给联合国人权理事会的最新报告中，只字不提二战期间强征“慰安妇”的暴行。

菲律宾“慰安妇”权益保护组织“菲律宾祖母联盟”协调人莎伦·席尔瓦告诉记者，日军1942年至1945年侵占菲律宾期间，强征约1000名当地妇女充当“慰安妇”。自“菲律宾祖母联盟”1994年成立以来，共有174名“慰安妇”受害者先后加入，如今仍在世的已为数不多，年纪最大的96岁，最小的也已92岁，她们直到离世可能都无法等到日本政府的正式道歉和赔偿。

席尔瓦说，日本政府不顾周边国家的反对，在提交给联合国人权理事会用于国别人权审查的最新报告中继续掩盖强征“慰安妇”的暴行。长期以来，日本政府在菲律宾“慰安妇”问题上不道歉、不赔偿，还百般阻挠“慰安妇”受害者的维权活动，种种做法令人愤慨。

“日本政府继续无视菲律宾‘慰安妇’问题，这非常不公正，”席尔瓦说，“‘慰安妇’幸存者们已忍受半个多世纪的痛苦。我们敦促日本正视过去，真诚反省侵略历史。”

面对日本近日大幅增加防卫预算、加强与菲律宾军事合作力度等动作，埃斯特莉塔、娜西萨和席尔瓦等人在抗议活动中一同摇响铃铛，寓意向所有人敲响警钟。

埃斯特莉塔和娜西萨告诉记者，作为战争亲历者，只要还能走得动，她们就会继续为争取“慰安妇”权益、反对战争和维护和平而奔走呼号。

埃斯特莉塔说：“我们反对战争，因为我们不希望年轻一代再受同样的苦。我不会停下。如果我死了，我的子孙还会继续揭露日本军国主义的罪行。”

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