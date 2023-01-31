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巴基斯坦西北部爆炸袭击死亡人数升至83人

2023年01月31日17:07 | 来源：新华网
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新华社北京1月31日电 巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省首府白沙瓦市1月30日发生的清真寺爆炸袭击事件致死人数升至83人，包括至少27名警察。

当地一家医院的发言人穆罕默德·阿西姆说，随着现场发现更多遇难者遗体，死亡人数恐进一步上升。

一名自杀式袭击者在清真寺内引爆身上炸弹。白沙瓦警方官员穆罕默德·伊贾兹说，爆炸发生时，清真寺内约有300人，此次袭击的目标是当地警务人员。路透社援引警方消息报道，至少27名死者为警察。

爆炸导致清真寺建筑部分坍塌，不少人被掩埋在废墟中。开伯尔-普什图省省长吴拉姆·阿里早些时候说：“不知道还有多少人被压在下面。”

据路透社报道，遇袭清真寺地处安保严密区域，与警方和反恐办公室等同在一处“红区”建筑群。暂不清楚自杀式袭击者如何通过安检混入清真寺。调查人员已展开调查。

爆炸发生后，一名巴基斯坦塔利班指挥官在社交媒体发文声称对袭击负责。不过，巴基斯坦塔利班发言人随后表示，这一组织不会以清真寺等宗教场所为袭击目标。

巴基斯坦塔利班去年11月宣称取消同年6月与巴政府达成的停火协议，命令其成员发动袭击。本月早些时候，巴基斯坦塔利班宣称，其一名成员射杀了两名巴基斯坦情报官员。

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维和总理夏巴兹·谢里夫均谴责袭击，对人员遇难深表悲痛，并表示巴基斯坦将继续打击恐怖主义。

30日清真寺爆炸袭击发生后，巴基斯坦多地强化安保，增设了检查点并增派安保人员。首都伊斯兰堡以及拉合尔、卡拉奇、奎达等主要城市进入安全警戒状态。（陈立希）

(责编：苏缨翔、刘慧)

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