“我终于实现了乘坐中国产先进铁路客车的愿望，列车比我想象的还要舒适！”乘坐巴基斯坦绿线特快列车去探望亲友的市民马迪哈·奥斯曼说。

绿线特快列车线路连接巴基斯坦首都伊斯兰堡和南部港口城市卡拉奇，途经旁遮普省和信德省主要城市，全长1548公里。1月27日，巴基斯坦铁路公司在伊斯兰堡举行仪式，宣布把2022年从中国进口的铁路客车编入绿线特快列车组，正式投入运营。

当天出发的绿线特快列车组由内燃机车牵引，全部9节车厢均从中国进口，其中6节为中车唐山机车车辆有限公司（中车唐山公司）的客车。

中车唐山公司巴基斯坦拉合尔服务站站长雷松介绍说：“为了给乘客创造一流体验，我们为客车配备了无线网络，部分车厢的每个座椅背后还配有影音娱乐系统。”此外，中方工程师还就客车供电系统等中国产设备对当地运营方进行了培训，确保巴方运营顺畅。

记者观察到，列车公务车厢内饰与中国国内的高铁动车内饰颇为相似，并采用LED照明，整洁明亮。同时，除空调系统外，车厢内还应巴方要求安装了电扇，9节车厢中还包括5节卧铺车厢。

在第一次乘坐中国产铁路客车后，旁遮普省拉瓦尔品第市的银行家伊姆兰·库雷希对乘车体验非常满意。库雷希说，因为工作原因自己平时需要频繁往返于拉瓦尔品第和拉合尔之间，今后乘坐绿线特快列车将是他的出差首选。

与库雷希邻座的乘客阿里·阿西夫是当地一位网红博主，他表示想拍摄短视频，把乘坐中国产客车的美好体验传递给更多人。

“今后10天内该批中国进口铁路客车的车票均已售罄，”拉瓦尔品第列车站站长扎里尔·马哈茂德说，“人们对中国制造慕名已久，乘坐中国产客车已成为一种潮流。”

巴基斯坦总理夏巴兹27日在出席仪式时致辞说，中国向巴基斯坦出口了具有诸多新功能、非常先进的铁路客车。这些客车投入运营后将提升巴基斯坦铁路形象，让乘客享受舒适快捷的旅行，有助于吸引更多乘客选择铁路出行。

（据新华社伊斯兰堡电 记者姜江、王欢）

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