新华社北京1月30日电 题：输了官司耍无赖，美式贸易霸凌新闹剧

新华社记者叶书宏

“合则用，不合则弃”。近期在瑞士日内瓦举行的世界贸易组织争端解决机构会议上，美国被判违反世贸规则，之后又滥用上诉权利为相关裁决执行蓄意制造障碍。这一行径遭到众多世贸成员的严厉声讨。

去年12月，世贸组织争端解决机制专家组报告裁定，2018年美国对进口钢铝产品加征关税的措施、2020年美国就香港商品实施的产地来源标记新规定均违反世贸规则，不符合“国家安全例外”条件，建议予以纠正。美国非但不接受世贸裁决，反而利用仲裁机构“停摆”提出上诉，试图将裁决的执行无限期搁置，而仲裁机构停摆的始作俑者正是美国。也就是说，美国给世贸组织制造困境，然后又利用这个困境逃避裁决。欧盟驻世贸组织代表就指出，世贸仲裁机构因美国蓄意破坏而“瘫痪”，目前根本无法审理这些上诉，美国实际上是在滥用上诉权利。

稳定有序的规则体系是多边贸易的基础。世贸组织专家组顶住压力，对贸易违规行为进行调查并作出公正裁决，其捍卫规则秩序的专业性和勇气值得称道，也为更多饱受贸易霸凌的国家在世贸组织框架内寻求公平正义增添了信心，无疑是对多边主义的重要增益。美国违反世贸规则、拒不执行裁决的行为遭到包括其盟友在内的世贸成员广泛声讨，这充分说明美方做法不得人心，越来越多国家敢于对单边主义和霸凌行径说不。

世贸组织专家组裁定的意义不止于此。近几年，美国动辄以“国家安全”概念为由搞“脱钩”“断链”，对其他国家实施科技围堵、贸易霸凌。专家组的权威裁定在国际上为世贸组织有关“国家安全”的规则作了更明确的解释，以两个权威判例的形式否定了美国所谓的“国家安全例外论”，也让未来面临相似困境的国家能够站出来维护自己的正当权益。外媒有评论指出，世贸组织专家组的裁决再次给美国敲响警钟：安全例外条款不是单边主义、霸权主义的“护身符”。

近年来，美国泛化“国家安全”概念，动辄将别国企业拉入“实体清单”，搞贸易禁运、长臂管辖，实施单边霸凌打压；无论是《芯片和科学法案》《通胀削减法案》，还是所谓“友岸外包”，均违反世贸规则，对全球产业链供应链造成扰乱和破坏，遭到广泛谴责乃至反制……中国代表在日内瓦会议上批评美国是“单边主义霸凌行径实施者、多边贸易体制破坏者、全球产业链供应链扰乱者”，生动刻画出美国的国际形象。

美国总爱拿“基于规则的国际秩序”说事儿，可一旦触碰其利益或自己成为被告，却马上毫无顾忌地抛弃、破坏规则。世贸组织研究报告显示，美国是迄今为止“最不守规矩者”，该组织三分之二的违规由美国引起。当美国在争端解决机制中成为被告的次数越来越多、败诉的频率越来越高的时候，他就会“撂挑子”“掀桌子”，甚至不惜让仲裁机构“瘫痪”。2019年12月，世贸组织争端解决机制中的上诉机构因美国阻挠法官遴选而停摆，令多边贸易仲裁机构“瘫痪”。美国对世贸组织的态度充分说明，其所谓的“规则”，不过是为了获得免受规则约束的特权而编造的说辞而已。

当下，美国的单边主义贸易霸凌行径在世界范围内引发越来越多的反弹，这种“宁可我负天下人，不可天下人负我”的自私本性根本不见容于当今世界遵从规则、相互尊重、多边协商的大潮流，最终只会把自己隔绝于世界主流之外并为此付出沉重代价。正如澳大利亚“东亚论坛”网社论所说，美国现在已变成国际贸易体系的最大破坏者。美国在开展健全的国际经济外交方面给了自己一张红牌，并很可能在未来数年的国际经济博弈中出局。

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