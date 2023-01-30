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世卫组织：新冠疫情仍是“国际关注的突发公共卫生事件”

2023年01月30日22:05 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月30日电（记者刘曲）世界卫生组织30日发表声明说，尽管新冠大流行可能正接近转折点，但目前仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

　　世卫组织紧急委员会于27日召开了新冠疫情例行季度评估会议。世卫组织在声明中说，委员会已向总干事就当前疫情形势及未来防控提出一系列建议，总干事采纳建议并于当天宣布，新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织依照《国际卫生条例》所能发布的最高级别预警。

　　委员会成员对新冠带来的持续风险表示关切，因为与其他呼吸道传染病相比，新冠导致的死亡人数仍然很高，且中低收入国家以及全球高风险群体的疫苗覆盖率仍显不足，在是否会出现新变种病毒方面仍有不确定性。

　　委员会表示，新冠大流行可能正接近转折点，但新冠仍是一种危险的传染病，能对人类健康和各国卫生系统造成重大损害。尽管感染新冠或接种疫苗可能有助于在全球范围内实现更高的群体免疫水平并限制发病率和死亡率带来的影响，但在可预见的未来，新冠病毒仍将是一种在人类和动物中长久存在的病原体。

　　委员会呼吁采取长期公共卫生行动，优先降低新冠发病率和死亡率。

(责编：袁勃、刘慧)

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