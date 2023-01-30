新华社北京1月30日电（成欣、邹雨沁）针对美国国务院发言人近期涉华表态，外交部发言人毛宁30日说，中方愿在相互尊重、平等互惠的基础上同美方在双多边领域开展沟通合作，但美方不能一边要沟通、谈合作，一边干涉中国内政、损害中国利益。

当日例行记者会上，有记者问：近期，美国国务院发言人多次谈及美国国务卿布林肯访华，表示此行将同中方探讨如何负责任管控竞争，在应对跨国挑战方面加强合作，并在台湾、芬太尼、乌克兰、朝鲜半岛核等问题上向中方表明关切，请问中方对此有何评论？

毛宁强调，中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系，同时，中方坚定不移捍卫自身主权安全发展利益。

她表示，中方不回避也不惧怕竞争，但反对以竞争定义整个中美关系，反对以竞争之名行遏制打压之实。中方愿在相互尊重、平等互惠的基础上同美方在双多边领域开展沟通合作。但必须指出，美方不能一边要沟通、谈合作，一边干涉中国内政、损害中国利益。

毛宁说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础，是中美关系第一条不可逾越的红线，美方任何时候都不要试图突破这条红线。

毛宁说，在国际禁毒领域，中方是全球第一个正式整类列管芬太尼类物质的国家，一直在联合国禁毒公约框架下大力开展国际禁毒执法合作。反倒是美方对中方有关机构的制裁严重影响和限制了中方禁毒工作能力，中方对此坚决反对。美方也应该深刻反思国内禁毒不力问题，而不是一味甩锅推责。

毛宁说，在乌克兰、朝鲜半岛核等问题上，中方一向致力于政治解决和劝和促谈，反对“火上浇油”和激化矛盾等言行。中方的政策和立场经得起事实和历史的检验。

“一个健康稳定的中美关系攸关两国人民利益和整个世界的前途命运。”毛宁说，希望美方同中方相向而行，坚持对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，以实际行动将两国元首重要共识落到实处，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

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