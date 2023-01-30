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外交部发言人：希望美国政府正视国内警察暴力执法和种族歧视问题

2023年01月30日21:51 | 来源：新华网
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新华社北京1月30日电（成欣、胡了然）针对美国再曝警察暴力执法丑闻，外交部发言人毛宁30日说，希望美国政府放弃双重标准，正视国内警察暴力执法和种族歧视的问题，不再让类似悲剧上演。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，美国田纳西州孟菲斯市一名非洲裔男子泰尔·尼科尔斯在开车时遭5名警察暴力执法致死，引发美国多地抗议示威活动。中方对此有何评论？

“这一悲剧令人痛心。”毛宁说，美国非洲裔青年弗洛伊德“我无法呼吸”的呻吟犹在耳边，警察暴力执法的悲剧又再次上演。据非营利组织“警察暴力地图”公布的数据，2022年，美国有1186人死于警察执法，平均每天3.2人，创下2013年有记录以来新高。其中非洲裔死亡人数占比高达26%，远超非洲裔在美国总人口中13%的占比。

“美国总在国际上高呼民主、自由、人权，甚至以此为借口干涉别国内政。”毛宁说，希望美国政府放弃双重标准，正视国内警察暴力执法和种族歧视的问题，不再让类似悲剧上演。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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