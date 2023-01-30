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日本多地发生滑野雪伤亡事故

2023年01月30日14:21 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月30日电（记者郭丹　姜俏梅）据当地媒体报道，日本多地近日发生滑雪者滑野雪伤亡事故。从28日至30日上午，已有两人因此死亡，两人心肺停止，一人受伤，一人下落不明。

　　据当地媒体报道，日本长野县小谷村一滑雪场北侧山坡29日下午发生雪崩，5名外籍游客因正在那里滑野雪而被埋。有3人当天获救，其中一人受伤骨折。30日上午，长野县警方找到另外两名外籍游客，两人均已处于心肺停止状态。警方说，这两人分别是一名美国人和一名德国人。

　　29日上午，群马县利根郡附近一处山坡也发生雪崩，4名滑雪者因滑野雪遇险，其中一名46岁女子不幸身亡。28日，一名52岁男子也因滑野雪在长野县野泽温泉村附近死亡。同一天，还有一名38岁男子因滑野雪失踪，至今下落不明。

　　近来，日本多地出现大量降雪。据日本气象厅消息，连日降雪后，长野县29日积雪达103厘米。气象厅提醒，新降雪压在积雪上，易发生“表层雪崩”。受低气压影响，30日晚间，靠近日本海的北部山区将有强降雪，仍需防雪崩发生。目前，日本多地滑雪场已立起警示牌，禁止在滑雪场外区域滑雪。

(责编：崔越、高歌)

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