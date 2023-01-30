新华社伦敦1月29日电（记者杜鹃 许凤）英国首相苏纳克29日宣布解除纳齐姆·扎哈维的内阁大臣职务，原因是扎哈维违反了内阁大臣的行为准则。

苏纳克当天在写给扎哈维的一封信中说，独立道德顾问马格努斯的调查结果显示扎哈维严重违反了内阁大臣行为准则，他在内阁中的职务被解除。

身为执政党保守党党首的苏纳克同时解除了扎哈维的保守党主席职务。

扎哈维去年7月至9月初在约翰逊政府中短暂出任财政大臣，此后在特拉斯政府中出任内阁官员。特拉斯辞去首相职务后，扎哈维又于去年10月被新首相苏纳克任命为内阁不管大臣兼保守党主席。

扎哈维从2021年起被英国税务海关总署调查，去年夏天出任财政大臣期间向该机构缴纳了罚款。马格努斯的调查结果显示，扎哈维去年在被任命为财政大臣时没有申报遭税务调查一事，他随后在被特拉斯和苏纳克任命时没有申报他被税务机构罚款的情况，“这些行为严重违反了内阁大臣行为准则”。

扎哈维的税务问题近期引发争议，反对党人士批评苏纳克任人不当、敦促尽快解除扎哈维的职务。税务纠纷今年初被媒体曝光后，扎哈维曾说，他所犯错误由粗心导致，是无心之举。

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