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联合国秘书长呼吁——

在网络世界建立“护栏”阻止仇恨言论蔓延

2023年01月30日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国1月27日电  （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯27日呼吁在网络世界建立“护栏”，以阻止仇恨言论、极端意识形态和错误信息蔓延。

　　古特雷斯当天在纽约联合国总部举行的“国际大屠杀纪念日”纪念活动上警告说，网络世界加速仇恨言论、极端意识形态和错误信息在世界各地的传播。互联网的许多角落成为“仇恨和恶毒谎言的有毒垃圾场”，社交媒体平台及有关广告商在其中起着推波助澜的作用。

　　古特雷斯呼吁科技公司、政策制定者、媒体等相关方采取更多行动阻止仇恨言论等信息的传播，在网络世界建立可执行的“护栏”。

　　第二次世界大战期间，纳粹德国在波兰设立奥斯威辛集中营，包括大批犹太人在内的约110万人在该集中营被杀害。1945年1月27日，苏联红军解放了奥斯威辛集中营。2005年11月1日，第六十届联合国大会全体会议一致通过决议，决定将每年1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月30日 15 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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