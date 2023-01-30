新华社联合国1月27日电 （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯27日呼吁在网络世界建立“护栏”，以阻止仇恨言论、极端意识形态和错误信息蔓延。

古特雷斯当天在纽约联合国总部举行的“国际大屠杀纪念日”纪念活动上警告说，网络世界加速仇恨言论、极端意识形态和错误信息在世界各地的传播。互联网的许多角落成为“仇恨和恶毒谎言的有毒垃圾场”，社交媒体平台及有关广告商在其中起着推波助澜的作用。

古特雷斯呼吁科技公司、政策制定者、媒体等相关方采取更多行动阻止仇恨言论等信息的传播，在网络世界建立可执行的“护栏”。

第二次世界大战期间，纳粹德国在波兰设立奥斯威辛集中营，包括大批犹太人在内的约110万人在该集中营被杀害。1945年1月27日，苏联红军解放了奥斯威辛集中营。2005年11月1日，第六十届联合国大会全体会议一致通过决议，决定将每年1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 15 版）

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