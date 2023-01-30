本报记者 花 放

世界经济论坛2023年年会日前在瑞士小镇达沃斯落下帷幕。这是论坛年会自新冠疫情发生后首次于冬季以线下方式举行。本次年会主题为“在分裂的世界中加强合作”。众多与会政界、商界、学界代表呼吁各国弥合分歧、加强合作，携手应对多重挑战。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布认为，在政治、经济和社会等多重力量影响下，全球和国家层面的分化状况正在加剧。“为了从根本上解决信任受损问题，政府和企业需要加强合作，为强劲持久的复苏创造条件。同时，必须提高经济发展的韧性和可持续性，确保所有人都能参与进来。”世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示：“我们可以塑造一个更有韧性、更可持续、更公平的未来，唯一的办法就是团结起来。”

波士顿咨询公司首席执行官克里斯托夫·施魏策尔说，“韧性”是年会上企业高管最关注的话题之一。他表示，面对经济衰退和地缘对抗等挑战，高管们需要采取韧性思维模式，并为将来新的商业模式做好准备。麦肯锡咨询公司首席营销官特蕾西·弗朗西斯表示，麦肯锡及其合作伙伴将重点关注“韧性”问题，这是解决当前全球挑战的关键之一。她说，任何国家和地区都不是孤岛，世界仍然通过商品、服务、资本、人员、数据和思想的全球流动紧密相连。韧性好比是一个更可持续社会的“肌肉”，所有类型的组织现在都应投资于增强韧性的能力。

本次年会期间共举行了约450场活动，话题覆盖广泛。其中，如何加强新能源、气候等领域创新与合作成为重点讨论的话题之一。工业脱碳和能源转型被视为未来经济发展的重要方向，成为多场分论坛中的热点。新技术新应用一直是论坛各方关注的重点领域。年会期间，围绕人工智能技术展开的分论坛就有10场。

在“人工智能如何应对野火”分论坛上，来自土耳其的戈兹控股公司通过在南爱琴海和西地中海地区实施的试点项目，向人们展示了如何通过人工智能技术减少应对野火的反应时间。世界经济论坛FireAId项目负责人大卫表示，野火正成为日益严重的环境问题，越早采取应对措施越有效。通过人工智能、云计算等技术，人们可以更早对火灾进行预警，更快进行干预。

新技术方兴未艾也对劳动者的职业技能提出了新要求。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪表示，第四次工业革命和能源转型将在全球范围内产生巨大影响，工人需要进行技能再培训或得到提升技能所需的支持，年轻一代也需要更有针对性的教育。世界经济论坛在2020年提出了技能再培训项目，3年时间已使超过3.5亿人次获益。根据今年年会的计划，技能再培训项目将在2030年前为大约10亿人提供更好的教育以及面向未来的技能和工作。

金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普表示，在全球经济面临增速放缓之际，维护全球化、加强全球合作至关重要，各国需凝聚力量共同应对。不通过多边合作，就无法真正应对挑战。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 15 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)