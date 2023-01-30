人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“感谢你们，摩中友好的使者”

本报记者  管克江
2023年01月30日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国援摩洛哥医疗队塞达特分队队员同摩方医护人员交流工作。
　　玛丽安姆·阿里摄

　　1975年起，中国开始派遣援摩洛哥医疗队。目前，在摩中方医疗队设有1个总队部和8个分队，总队部在首都拉巴特，8个分队分别位于穆罕默迪亚、梅克内斯、塞达特等偏远山区和荒漠地带，几十名队员在当地公立医院开展诊疗工作。本报记者日前专程赶往塞达特，采访了在那里工作的中方医疗队队员。

　　“工作的需要、患者的需求和家人的支持，都是我的动力”

　　中午时分，中国援摩洛哥医疗队塞达特分队妇产科医生周珑刚返回住地，手机铃声又响了。“有名产妇急需手术！”周珑说着，起身就要出门，分队队长张建海和副队长蔡斌也跟了上来。张建海说：“上午你做了好几台手术，很辛苦了，下午咱们分工合作吧。”

　　在当地医院，中国医生一起出急诊是常态。考虑到塞达特分队的宿舍就在院区，门急诊工作一般都交给中国医生。“中国医生与当地医护人员密切协作配合，不仅让医患沟通更加顺畅，而且能更好完成工作。”张建海说。

　　手术顺利，一名8斤重的婴儿呱呱落地。在这里工作了3年的当地助产士哈莉玛说，在塞达特，中国医生接生的孩子最多。

　　周珑是上海市第一人民医院妇产科的副主任医师。她说：“很多从事医学工作的人都有个梦想，就是让每个人都可以获得医疗权利。这是我报名援外的主要原因。”报名援外时，周珑的孩子还在上幼儿园。“工作的需要、患者的需求和家人的支持，都是我的动力。”她说，等援外期满回国，孩子就要上小学了，“希望我的援外经历给孩子以正面教育，让她更富有爱心和同情心”。

　　“提升当地医疗水平，打造一支带不走的医疗队”

　　塞达特分队是中国援摩洛哥医疗队最早设置的医疗点。塞达特分队队员在塞达特省哈桑二世医院的骨科、妇产科、普通外科、麻醉科等科室工作。援外期间，队员们克服种种困难，坚守在一线。张建海表示，走在塞达特大街上，经常会有路人停下来，热情同他们打招呼，或者真挚表达谢意。“医疗队已经成为当地诊疗力量中的重要组成部分。想到我们的工作为摩洛哥民众带来更多健康，我和队员们感到十分欣慰。”

　　下午，中国援摩医疗队总队长范晓盛从拉巴特驱车来到塞达特。他对张建海说：“春节到了，我来看看你们，带来了一些物资。这两个大灯笼可以挂在住地。”

　　范晓盛告诉记者，过去一年多来，医疗队与当地医疗机构加强沟通协作，分享中国经验，取得不少进展。总队部与摩洛哥卫生部国合处建立信息共享机制，及时沟通合作情况；穆罕默迪亚分队与中国文化中心合作开展了“援摩医疗队有话说”中医专题讲座；梅克内斯分队实施高难度皮瓣移植、封闭负压引流等多项当地医院的首例手术；阿加迪尔分队向当地医院捐赠大量医药器械；舍夫沙万分队积极参加义诊，完成白内障手术100多例；拉希迪耶分队为一名107岁的摩洛哥老人成功实施肝脓肿手术；《中国援摩洛哥医疗队妇产科临床工作手册》在当地出版发行……

　　范晓盛表示，摩洛哥国内的医疗基础设施有待改善，医疗队的队员们在工作中经常体会到，当地在开展医疗卫生教育等方面还有巨大潜力。“中国援摩医疗队准备针对当地需求，制作一些普及医疗知识的小卡片，并加大开办讲座和深入乡村义诊的力度，帮助更多当地民众预防和及早发现疾病。”

　　张建海告诉记者，大家平时很注重对当地医护人员进行诊疗教学和临床指导。“授人以鱼不如授人以渔。中国援摩医疗队一批又一批队员接续奋斗，为的是帮助提升当地医疗水平，打造一支带不走的医疗队。”张建海说。

　　“一定把房子建得漂漂亮亮，让中国医生就像回到自己的家”

　　在医院的西北角，一栋在建的三层小楼格外醒目。这将是塞达特分队中国医生的宿舍楼，预计再过两个月就能竣工。为了改善中国医疗队的生活条件，摩洛哥卫生部特意为修建宿舍楼拨出专款。塞达特省卫生厅厅长哈迪尔·穆罕默德常带设计师来现场查看工程进度。

　　宿舍楼前，工人正在装运泥土，准备种植绿植。楼内，对讲机、木地板、单人卫浴等设施已经完备。工程队长亚述尔正在检查电路状况。看到中国医生过来，他高兴地打招呼：“我们一定把房子建得漂漂亮亮，让中国医生就像回到自己的家！”亚述尔此前也和中国医生打过交道。有一次，他的手指在施工中严重受伤，正是中国医生的紧急治疗使他快速康复。

　　队员们一起开了个小会，商讨宿舍楼的安排以及竣工仪式准备工作。大家表示：“为中国医生修建宿舍楼，体现了摩方对中国医疗队工作的充分肯定，也是中摩友好合作的生动体现。我们要延续好这一传统。”

　　刚开完会，哈迪尔·穆罕默德来了。他对中国医生说：“中国援摩医疗队为摩洛哥卫生事业作出了巨大贡献。感谢你们，摩中友好的使者！”

　　（本报摩洛哥塞达特电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月30日 03 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部