新华社北京1月29日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，我驻外机构、海外华侨华人继续举办丰富多彩的活动，多国民众共庆中国农历新年，亲身体验中国文化的博大精深，感受中国传统节日带来的融融暖意。

中国驻美国大使馆28日举办“2023中美青年新春联欢活动”，350余名中美青年共同迎祥纳福，欢庆兔年新春佳节。《春节序曲》拉开了文艺演出的帷幕，钢琴四手联弹与长笛五重奏交相辉映、传统快板和中国风爵士舞争奇斗艳，把共庆佳节的气氛推向高潮。文化游园活动中，中美学生体验书画、剪纸、象棋、汉服等活动，感受热闹喜庆的春节庙会。

中国驻比利时大使馆会同比利时华侨华人社团联盟28日在比利时瓦隆大区首府那慕尔市举办“中国春节游园庙会”活动，将“温暖迎春”系列慰侨活动推向高潮。庙会上，江苏省通过精美的文化展台展示了“水韵江苏”之美；书法绘画和手工互动体验区，书法爱好者在宣纸、卷轴、扇面上展示中国书法，小朋友们学习剪纸、制作中国传统花灯、绘制京剧脸谱；传统舞狮、民族舞蹈、太极拳等精彩表演贯穿活动始终。中国驻比利时大使曹忠明说，中国已迈上全面建设社会主义现代化国家的新征程，将为中比关系注入新动力。那慕尔省省长马特恩、那慕尔市代市长奥斯贝均表示，在比华侨华人长期以来同其他族群和睦相处，为当地经济社会、多元文化发展作出积极贡献。

位于马耳他东部城市斯利马的马耳他最大购物中心蒂涅角28日人头攒动，马耳他中国文化中心和商场联合举办的喜迎中国兔年活动“欢乐春节·走进商场过大年”吸引当地民众和游客积极参与：中国文化体验展位前人头攒动，“中国灯笼手工作坊”座无虚席，小朋友们在工作人员的指导下，制作出一盏盏精致的中国灯笼。78岁的玛格丽特·罗曼和丈夫专程从戈佐岛赶来，她希望今后能在马耳他参加更多的中国文化活动。曾去过中国的谢丽·克里斯汀被中国丰富多彩的文化吸引，她很高兴有机会和孩子在马耳他体验中国最隆重的传统节日春节，期待能有机会再次去中国。

位于俄罗斯莫斯科市郊五一乡的中共六大会址常设展览馆28日举办2023年“欢乐春节”活动，当地各界人士代表等100余人走进中共六大展览馆，体验欢乐中国年。活动期间，俄罗斯演员根据中国“年”的传说排演了话剧，剪纸、绘画、茶艺、雕版印刷、《民族盛装》图片展等中国文化互动展示活动让参观者流连忘返，引得孩子们笑语欢声不断。中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞、中共六大会址常设展览馆馆长龚佳佳说，希望通过这一活动和俄罗斯朋友分享节日的快乐，共同许下对未来的美好祝愿。五一乡乡长梅利尼克表示，中共六大会址常设展览馆已成为五一乡的重要文化场所和当地人心目中的文化坐标。感谢中方举办形式多样的文化活动，丰富了当地居民文化生活。

“欢乐春节·美丽河北”河北文化艺术和旅游资源推介会26日在西班牙马德里皇家剧院举行。推介会通过图片和视频的方式展示了河北省丰富的历史遗产和文化景观，将生动、立体的河北文化旅游形象展现在人们面前，给与会嘉宾留下了深刻印象。西中理事基金会会长莫妮卡·巴列霍说，这是一次非常美妙的体验，“让我们认识了中国河北丰富的文旅资源和独特的人文历史”。

在中国驻立陶宛代办处举办的“温暖迎春”华侨华人新春招待会上，在立华侨华人、中企员工和留学生近百人欢聚一堂，共迎新春佳节的到来。招待会上，华侨、留学生和代办处人员表演了精彩的文艺节目。与会人员表示，丰富的礼品、地道的中餐和精彩的演出，让大家深切感受到祖国的关怀和家一般的温暖。

中国农历新年前夕，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）副司令达卡尔准将来到黎南部辛尼亚村中国第21批赴黎维和多功能工兵分队营区，感受中国传统年味，并向官兵们送上节日祝福。达卡尔高度赞赏中国维和官兵为黎巴嫩南部地区人民以及世界和平稳定所作贡献，祝愿中国人民、全体维和官兵新春快乐，阖家幸福。

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