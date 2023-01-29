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活力旺盛 增益全球——世界欢迎中国春节消费热潮

2023年01月29日18:49 | 来源：新华网
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新华社北京1月29日电（国际观察）活力旺盛 增益全球——世界欢迎中国春节消费热潮

新华社记者

春节期间，中国消费市场迎来2023年“开门红”。城市商圈客流量增多，热门景点游客量猛增，“吃住行游购娱”等需求集中释放。火爆的消费场景，让海外人士、媒体感受到中国经济的强大韧性和活力，捕捉到中国经济向上向好的积极信号。各方普遍预计，今年中国经济恢复强劲增长势头良好，将持续释放更多全球红利。

春节消费折射增长动能

“洋年货”琳琅满目、餐饮生意红红火火……中国春节期间消费加快恢复，折射中国经济发展强劲内生动力，让全球贸易伙伴更看好中国市场前景。

“智利樱桃是中国春节期间人们相互馈赠和共同分享的‘明星水果’！”智利《农业世界》杂志网站日前这样报道。智利水果出口商协会樱桃委员会经理克劳迪娅·索莱尔表示，随着中国二三线城市需求增长强劲，今年市场预期非常乐观。

阿根廷《商业纪事者报》说，南美水果、红酒、牛肉等优质农产品在中国市场受热捧，新一年将迎来出口新机遇。

除了传统“洋年货”，不少高端品牌也借春节时机，推出兔年相关产品。瑞士百达资产管理公司高端品牌主管卡罗琳·雷伊尔表示，市场相信中国消费者将回归。

中国国家税务总局发布的增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%。

加纳财政政策专家亚历克斯·安帕本说，中国各地春节期间的热闹景象令人振奋，这说明世界第二大经济体活力旺盛。科威特《阿拉伯人报》总编法沃兹·巴哈尔表示，中国市场消费能力有力支撑中国经济稳定。

文旅市场回暖激发全球期待

“活力旺盛”“更加乐观”……春节期间，中国文旅市场再现“假日经济”的强劲活力，激发全球旅游等行业的新期待。

韩国《亚洲经济》认为，“春节经济”火热升温，旅游、文化产业活力再现，提升了外界对今年第一季度中国经济的期待。新加坡《海峡时报》分析，2023年中国“春节档”电影票房较2022年增幅亮眼，有望提振受疫情影响的中国电影业。

彭博社报道说，春节假期的数据让市场普遍认为中国整体经济增长将快于此前预期。

中国文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。同时，春节期间，全国移民管理机构共查验出入境人员287.7万人次，其中出境144.3万人次，较去年春节同期增长117.8%。

芬兰经济研究院分析师佩伊薇·普翁蒂表示，春节期间不少中国游客选择出境游，为周边地区国家经济带来红利，更多中国游客“走出去”也将对芬兰和其他北欧国家带来积极影响。

阿拉伯商人联盟会长、约旦商人协会会长哈姆迪·塔巴说，春节期间，中国文旅行业呈现全国性消费热潮。中国人到海外旅游度假再次让世界看到中国经济的强大韧性与活力。

法国外贸银行亚太区首席经济学家阿莉西亚·加西亚·埃雷罗告诉记者，春节期间，中国不仅文旅消费火爆，耐用品消费也在回暖，中国经济将在节后显现更清晰的快速上升迹象。

发展活力增益世界经济

不少机构和海外人士认为，中国春节消费潮显示，充满活力的中国经济将为世界经济复苏提供重要支撑。

联合国日前发布《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年中国经济增速将达4.8%。瑞银集团日前也在一份报告中表示，作为全球增长引擎，中国经济增长不仅使中国企业和民众受益，也使众多发展中国家及发达国家获得实惠。

德国易科德集团首席执行官沃尔夫冈·比歇勒对中国经济充满信心。他表示，中国经济对全球经济复苏发挥着“根本性作用”，中国供应链稳定关系全球市场发展。

“春节消费火爆为世界经济提供了动力。”埃及开罗大学经济学教授马格迪·哈米德说。泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪认为，随着贸易和人员往来进一步恢复，中国经济今年将恢复快速增长，提振世界经济复苏信心。

墨西哥《高级别》杂志刊文说，中国是全球重要的旅游、汽车、食品消费市场，中国经济强劲增长意味着巨大需求，对各国来说是利好因素。巴基斯坦央行前行长亚辛·安瓦尔表示，2023年世界将见证中国消费需求强劲回升，中国促进增长的经济政策将惠及全球更多经济体。（参与记者：刘亚南、黄泽民、姚兵、王钟毅、尹炣、许正、陈静、冀泽、蔡蜀亚、李 、朱雨博、康逸、陆睿、朱晟、杜哲宇、尹南、张笑然、姜江、王亚光）

(责编：苏缨翔、张悦)

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