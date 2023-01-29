新华社华盛顿1月28日电 题：美国再曝警察暴力执法丑闻

新华社记者孙丁

美国田纳西州孟菲斯市日前公布非洲裔男子泰尔·尼科尔斯遭警察殴打的视频后，美国多地出现示威活动，抗议警察暴力执法致尼科尔斯身亡。

在美国首都华盛顿，示威者28日在市区聚集，要求为尼科尔斯伸张正义，呼吁美国进行警务改革。当天，孟菲斯、波士顿、巴尔的摩、匹兹堡、盐湖城等城市也出现集会或游行。

《纽约时报》专栏作家查尔斯·布洛认为，尼科尔斯之死并非个案悲剧，他是美国攻击性警务体制的典型受害者，“这是美国耻辱”。

据孟菲斯市警方通报，本月7日晚，29岁的尼科尔斯因被怀疑危险驾驶遭警察拦停，双方发生“冲突”，尼科尔斯被逮捕后声称自己呼吸急促，随后被送往医院接受救治。10日，尼科尔斯因伤势过重不治身亡。

孟菲斯市当局27日晚公布警察遇到和逮捕尼科尔斯时的视频，合计时长超过1小时。视频显示，警察在制伏尼科尔斯过程中对他拳打脚踢，并使用警棍对其进行殴打。尼科尔斯不断呼喊“妈妈”，声音痛苦嘶哑。

5名涉事警察均为非洲裔，已被孟菲斯市警察局开除，并因二级谋杀、故意伤害等指控被拘留，他们将于2月中旬被传讯。孟菲斯市警察局表示，经过彻底审查这一事件，确认5名涉事警察过度使用武力。

田纳西州调查局正在对此案进行调查。与此同时，美国联邦检察官办公室已连同联邦调查局孟菲斯市分局和美国司法部民权司展开尼科尔斯民权被侵犯的调查。

美国总统拜登发表声明说，看到尼科尔斯遭殴打的视频，他感到愤怒和痛苦。他说，美国黑人等族裔每天都要经历这样的恐惧、创伤等。副总统哈里斯表示，现在必须解决美国警察行为不当和过度使用武力的顽疾。

美国民权律师本·克伦普在社交媒体上说，尼科尔斯遭殴打致死令人心碎，人们不想看到美国再出现另一个“泰尔·尼科尔斯”，现在就需要改革（警务制度）。

长期以来，美国警察因暴力执法和种族歧视问题备受诟病。美国“警察暴力地图”网站数据显示，2022年，美国警察打死1186人，其中非洲裔占26%，而非洲裔在美国总人口中仅占13%。

2020年5月25日，非洲裔男子乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市被逮捕时遭白人警察跪压颈部后死亡。弗洛伊德之死曾在全美各地引发长时间、大规模反警察暴力执法和抗议种族歧视示威活动。

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