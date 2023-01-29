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秘鲁抗议持续 总统提议提前大选遭国会拒绝

2023年01月29日11:29 | 来源：新华社
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新华社北京1月29日电 秘鲁近日连续发生抗议浪潮，总统迪娜·博卢阿特27日作出让步，呼吁国会批准把总统和国会选举提前至今年12月。但是，国会28日凌晨否决这一提案。

明显让步

博卢阿特27日在首都利马一座军用机场出席活动时说，国内“抗议仍在继续，堵路和暴力越来越多”，她已经同内阁讨论提前大选的可能。把选举提前至年底能帮助秘鲁“摆脱现在所处的泥潭”。

博卢阿特无意“连任总统”，但她“会一直在这里履行宪法赋予的责任，直至国会确定大选日期”。

国会27日就这一提案展开辩论。辩论7个多小时后，国会28日凌晨以45票赞成、65票反对和2票弃权的表决结果否决这一提案。

国会主席何塞·威廉姆斯在表决结束后收到“再议”请求，意味着上述提案将于30日再次辩论。按照法新社的说法，再议也难以改变结果。

去年12月7日，秘鲁时任总统佩德罗·卡斯蒂略被国会以“违宪解散国会、篡夺公权力”为由弹劾下台，时任副总统博卢阿特接任总统。卡斯蒂略随后遭警方逮捕，面临叛乱、腐败等多项指控，最高法院同月15日决定对他实施为期18个月的审前监禁。卡斯蒂略的支持者随后在全国掀起抗议浪潮，要求博卢阿特辞职、国会解散、提前举行大选。

为缓和局势，博卢阿特去年12月提议提前举行总统和国会选举，但相关提案未获国会通过。同月20日，国会初步同意把大选提前至2024年4月举行，比原定日期提前两年。

美联社27日说，面对持续抗议，博卢阿特呼吁国会就提前大选表决是一个明显的让步。

堵路持续

据美联社报道，抗议主要集中在秘鲁偏远山区，尤以南部居多，当地居民对出生在安第斯山区的卡斯蒂略颇有好感。

秘鲁国家调查官办公室数据显示，秘鲁出现89处公路堵路，大部分在南部。去年12月以来，抗议已造成56人死亡，其中40余人死于与军警的直接冲突。

在秘鲁南部，持续数周的交通中断导致部分地区物资短缺、物价飞涨。秘鲁国防部和内政部26日说，警方和军方不久将清理路障。

伊卡省首府伊卡市位于利马以南200公里，是连接首都和南部地区的交通要地。当地一名销售人员吉列尔莫·桑迪诺告诉法新社记者：“现在没天然气，也没有汽油。小超市只剩下不易腐坏的商品，所有东西都非常贵，价格是平时的三倍。”

旅游业是秘鲁重要经济来源，南部地区抗议令旅游业受到冲击。据法新社报道，抗议导致数十条道路被封锁，多座机场临时关闭，示威者用石块阻断通往旅游胜地马丘比丘印加古城遗址的铁路。数以百计游客滞留，部分游客由直升机接走。（林淑婷）

(责编：崔越、高歌)

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