新华社内罗毕1月28日电 题：非洲应是国际合作大舞台，不是大国博弈角力场

新华社记者朱绍斌

去年年底，美非峰会在时隔8年后再度召开，随后美国高级别官员接连访问非洲。先是美国财政部长珍妮特·耶伦20日起对塞内加尔、赞比亚、南非进行访问，后有美国常驻联合国代表、非洲裔外交官琳达·托马斯-格林菲尔德25日起对加纳、莫桑比克、肯尼亚进行访问。

美国这一系列举动似乎想传递“重返非洲”的信号，但是其真正目的并非为了开展对非合作，促进非洲发展，而是为了“对抗中国在非洲的影响力”。

美国官员在访问中一再拿非洲国家债务负担等话题说事，企图离间中非关系。其实，谁真正重视对非合作、谁真心实意帮助非洲发展、谁真正致力于增进非洲人民福祉，非洲人民心中自有一杆秤，最有发言权。

事实上，美国官员在访非之旅中，其飞机降落的机场，车队经过的公路、桥梁等，不少就是中国企业修建的。他们却厚着脸皮“警告”与中国合作的“风险”甚至“威胁”，非洲人民并不买账。

多年来，中非合作契合非洲国家发展迫切需求，特别是在“一带一路”倡议带动下，中非基础设施建设领域合作已取得丰硕成果。数据显示，中非合作论坛成立23年以来，中国企业为非洲新建和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，还有大量医院和学校，累计创造就业岗位超过450万个。

肯尼亚智库“跨地区经济网络”去年发布的一份调查报告显示，中国对非合作在基础设施建设、快速决策及工程项目完工及时性等方面获得非洲人士高度认可。数据和事实证明，中国凭借高质高效的实际行动，为非洲发展做出了实实在在的贡献。

美国官员在赞比亚访问时谈及非洲债务问题，并生搬硬拽扯上中国，可谓“用心良苦”。其实，所谓中国对非“债务陷阱”是美西方的话语陷阱。中国外交部长秦刚前不久在访问非洲时指出，非洲债务问题的本质是发展问题。解决非洲债务问题不仅要通过债务处理等手段治标，也要治本，提升非洲自主可持续发展能力。中方对非融资合作主要涉及基础设施建设和生产性领域，着眼提升非洲自主可持续发展能力。中国始终致力于帮助非洲减缓债务压力，积极参与二十国集团（G20）缓债倡议，同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是G20成员中落实缓债金额最大的国家。中方还积极参与G20共同框架对乍得、埃塞俄比亚、赞比亚的个案债务处理。

世界银行统计报告也显示，在非洲整体外债中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三，是非洲债务大头，他们在缓解非洲债务问题上可以也应该发挥更大作用。各方应按照“共同行动、公平负担”原则，为缓解非洲债务压力做出贡献，而不是厚着脸皮指责别人。

在对非合作中，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，用实际行动促进非洲发展、提升非洲民生福祉。数据显示，2021年中非双边贸易总额达2543亿美元，同比增长35.3%，中国已连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位。同一年，美国对非货物出口总额为267亿美元，从非货物进口总额为376亿美元。

美国所作所为糊弄不了非洲人民。赞比亚前驻非洲联盟代表伊曼纽尔·姆万巴认为，美方官员在访非期间拿中国话题说事，有违外交礼节。他说，近年来中国企业在赞比亚积极投身于包括水电站在内的众多基础设施建设，给赞比亚的经济社会发展提供了巨大支持。赞比亚赞中友好协会秘书长弗雷德里克·穆特萨认为，美国对非洲示好的真正目的不在于真心想帮助非洲，而是想在其逐渐失去影响力的某一地区或者国家扩大其自身利益。

非洲应该是国际合作的大舞台，而不是大国博弈的角力场。任何国家，只要是真心诚意帮助非洲实现和平与发展，其他各方都应乐见其成；倘若某些国家一味通过挑拨离间谋自身之利，非洲国家自然不会买账，最终伤害的是自己已经超额透支的国际影响力和公信力。

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