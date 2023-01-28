本报记者 吴 杰 邵世均 毕梦瀛

中式宫灯、玉兔贴画、春联福字、汉服走秀、舞狮舞龙……近日，一系列春节文化元素在巴西里约热内卢2023年“欢乐春节”活动上亮相。

2016年10月，巴西里约州正式通过法案，将春节列为该州官方节日。参与推动这项立法的里约州众议员蒂娅·茹专程穿上从中国定制的红色旗袍参加今年的“欢乐春节”活动。她说：“在这里，中国文化得到充分尊重和认可。愿两国人民携手同行，推动巴中情谊不断深化，两国交流与合作不断迈上新台阶。”

中国驻里约热内卢总领事田敏表示，春节已不只是中国人的节日，越来越多的国家和地区将其列为官方节日。春节已成为世界了解中国的一扇窗，架起了中华文明与世界其他文明交流的桥梁。

日前，巴西东北部城市累西腓在当地地标零点广场举办兔年新春演出，庆祝春节首次成为当地官方节日。本报记者在现场看到，大型灯光秀、中巴歌舞、中国文化体验等精彩活动惊艳亮相。中葡双语循环播放的“兔年吉祥”祝福语，投射在零点广场周围古老建筑上的以庆祝春节为主题的动画视频，吸引了大量民众。去年9月，该市议员、巴西文学最高奖获得者佩德罗萨关于将春节设为官方节日的提案在市议会获得通过，经市长若昂·坎波斯签署后正式生效。

“一种文化同另一种文化相遇，才会流动起来并展现出生命力。我提出将春节设为累西腓市官方节日，是为了把中国文化和习俗带到我们的城市，让民众更好地了解中国，增进巴中两国人民的友谊。”佩德罗萨告诉记者，“近年来，中国的全球影响力不断扩大，在国际舞台上展现出更加积极的大国形象，中国文化也越来越受到世界关注。”

在中国驻累西腓总领事严宇清看来，春节成为累西腓市官方节日，是中华优秀文化魅力的体现，是中国外交成就的体现，也是海外侨胞弘扬勤劳善良传统美德的体现。“我们看到中巴文化的交融，更看到中巴友谊的升华。我们希望，喜庆欢乐的春节气氛能如阳光一样，照进每个人的未来！”

谈到春节被定为官方节日以及近年来巴西陆续出台有关中国节庆立法，累西腓市荣誉市民、华侨华人协会会长卢功荣感到特别自豪。他告诉记者：“这得益于中国的日益强大和全球影响力的不断扩大。”据他介绍，越来越多巴西人看到了中国人乐于奉献、与人为善等优秀品质，发自内心地想了解更多中国文化。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，中企在巴西的投资为当地创造了大量就业。旅巴侨胞和中企尊重当地民众，也赢得当地民众的认可和尊重。这种日益融洽的关系促使更多中华文化在巴西落地生根。

（本报里约热内卢、巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)