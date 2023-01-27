1月24日，拉美和加勒比国家共同体第七届峰会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。应拉共体轮值主席国阿根廷总统费尔南德斯邀请，国家主席习近平向峰会作视频致辞。

习近平主席的视频致辞得到拉美国家各界人士的高度评价。他们认为，习近平主席的致辞表明中国重视发展同拉共体关系，将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴，为携手共建拉中命运共同体、共同开创更加美好的未来注入新动力。

树立南南合作重要典范

习近平主席在致辞中指出，拉美和加勒比国家是发展中国家的重要组成部分，也是全球治理的积极参与者和贡献者，拉共体已经成为全球南南合作不可或缺的推动力量，为维护地区和平、促进共同发展、推进区域一体化发挥了重要作用。越来越多的地区国家同中国合作推进高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议和全球安全倡议，同中方携手构建中拉命运共同体。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯·麦凯表示，习近平主席的致辞向拉美和加勒比国家传递了愿共同发展和加强合作的强烈信号，为本地区各国加强同中国合作、促进发展繁荣提供了重要机遇。

中国同拉美和加勒比国家虽相距遥远，但具有广泛共同利益，始终相互支持帮助，中拉合作是互利共赢的南南合作。阿根廷国防大学学者贡萨洛·托尔迪尼指出，近年来拉共体国家与中国的合作覆盖政治、经济、文化、科技、医疗、教育等各领域，成果丰硕。通过共建“一带一路”，中国为拉共体国家实现更均衡的发展作出贡献，“拉中合作是南南合作的典范”。

托尔迪尼强调说：“中国是国际合作的重要推动者，中国坚持真正的多边主义，倡导走互利共赢、共同繁荣之路，拉中双方在平等基础上开展的合作取得积极成果。”

墨西哥尤卡坦自治大学国际问题专家帕梅拉·克里斯塔莱斯指出，中国推动多边主义发展，促进国际合作，拉中合作建立在相互尊重、互惠互利的基础之上，拉美国家能根据自身实际选择最好的参与方式。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，习近平主席在致辞中强调了中国对拉美和加勒比地区一体化进程的支持，中国始终是促进发展中国家团结和南南合作的重要力量。他期待中国在完善全球治理、维护国际秩序方面发挥更大作用。

合作深化增进人民福祉

习近平主席在致辞中强调，中方一贯支持拉美和加勒比地区一体化进程，高度重视发展同拉共体关系，将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴。正是本着这样的初心，中方同拉方一道，不断加强中拉论坛建设，推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯说，习近平主席的致辞体现了中国高度重视拉中关系发展。中国不断挖掘同拉美和加勒比国家之间的互补性，并建立平等合作关系。拉中合作旨在带动拉美地区同步发展，并进一步推动双方贸易、科技等领域合作。

中方一贯秉持相互尊重、平等互利、合作共赢、开放包容理念，在尊重彼此需求和利益基础上，同拉美和加勒比国家开展经贸等各领域务实合作。智利圣地亚哥大学学者欧热尼娅·多斯桑托斯指出，拉美正与中国加强合作，推动本地区实现能源转型、科技发展，实现可持续发展目标。双方互利共赢合作不断深化，将进一步增进人民福祉。

托尔迪尼表示，拉中论坛是拉美国家和中国交流合作的重要平台，习近平主席在致辞中强调中方同拉方一道，不断加强中拉论坛建设令人印象深刻，“拉中合作前景光明”。

雷加拉多也表示，拉中论坛成立以来，拉中关系在相互尊重、优势互补、互利共赢的基础上不断深化，合作前景广阔。

携手促进世界和平与发展

习近平主席在致辞中强调，当前，世界进入新的动荡变革期，只有加强团结合作才能共迎挑战、共克时艰。中方愿同拉美和加勒比国家继续守望相助、携手共进，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体，共同开创更加美好的未来。

长期研究拉中经贸合作的巴西经济学家罗尼·林斯表示，习近平主席在致辞中发出的重要信息，再次表明中国致力于全人类共同的美好未来，受到地区国家的高度认同。

林斯指出，维护和发展多边主义，是消除全球贫困和社会不平等现象最自然、最有效途径。“世界进入新的动荡变革期，习近平主席强调只有加强团结合作才能共迎挑战、共克时艰。事实上，也只有通过团结合作，世界各国才能取得积极的发展成果。”

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说，习近平主席在致辞中强调中方支持地区一体化进程，这与中国倡导的构建人类命运共同体理念一致。

麦凯说，拉美和加勒比国家高度认同习近平主席关于中拉携手共进，推动构建人类命运共同体的重要主张，只有真诚相待、志同道合的朋友才能携手前进并让美好的期望开花结果。“中方提出愿同拉美和加勒比国家继续守望相助、携手构建中拉命运共同体的美好愿景完全符合拉美各国的利益和期待。”

（新华社墨西哥城1月26日电 综合新华社驻拉美地区记者报道，执笔记者：周永穗）

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 03 版）

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