本报记者 吴 杰 陈一鸣 姚明峰 彭 敏

“越来越多的地区国家同中国合作推进高质量共建‘一带一路’，支持并参与全球发展倡议和全球安全倡议，同中方携手构建中拉命运共同体。”1月24日，习近平主席向拉美和加勒比国家共同体第七届峰会作视频致辞时指出。

中国海关总署统计显示，近年来，中国持续保持拉美第二大贸易伙伴地位。2021年中拉贸易额首次突破4500亿美元，2022年前三季度较2021年同期增长12.5%。在传统贸易和投资往来持续展现强劲活力的同时，双方不断尝试在基础设施、绿色能源、数字技术等领域开展务实合作，更好惠及拉美和加勒比国家人民。

基建项目惠及当地民生

无论是巴西巴伊亚州云轨、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路、哥伦比亚首都波哥大地铁一号线等重点交通基础设施，还是拉美多国的5G通信网络，一个个基建项目正在“点亮”中拉合作新机遇。

近日，本报记者从秘鲁首都利马驱车向北约60公里，走进大型天然深水良港钱凯港施工现场，看到泊位沉桩工程、主防波堤推填工程等关键节点取得突破，4号泊位疏浚清淤持续推进，山体爆破开挖超340万立方米，不禁被热火朝天的建设景象深深感染。中远海运港口有限公司及中国港湾—中交四航局等中企负责建设的钱凯港，是中国在秘鲁实施的第一个大型交通类基础设施项目，建成后将成为南太平洋沿岸重要的交通枢纽和物流中心，极大便利秘鲁的进出口贸易和地区发展，促进中秘两国经贸往来。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺认为，中国有着世界上最现代化的铁路、机场、港口、发电厂，基础设施建设水平世界领先，秘鲁可以在基建领域同中国加强合作。包括秘鲁在内的许多拉美国家已加入共建“一带一路”倡议。互联互通让秘鲁等拉美国家出口中国的农产品越来越多，中国对拉美的投资不断增加，拉中合作领域持续扩展，拉美国家从中受益匪浅。

去年2月，阿根廷与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录，中阿加快推进高质量共建“一带一路”合作，核电、公路、港口、新能源等一批新项目为阿根廷带来了更多发展机遇。

每个工作日清晨，家住布宜诺斯艾利斯城外的埃尔南都会搭乘米特雷城际铁路线前往市中心的办公室，他对来自中国的动车组十分满意：“车厢宽敞、运行更加快速平稳，现在上下班一路通畅，让我一天都能保持好心情。”

去年8月到10月在阿根廷国家科技展览馆举办的中阿“一带一路”合作成果展，从金融、农业、基础设施、通信、健康、绿色能源、矿业、航天八大领域，集中展示了中阿在“一带一路”框架下合作成果，也让更多民众了解共建“一带一路”广阔前景。“一大批来自中国的合作项目落地阿根廷，给百姓带来实实在在的好处：偏远山区的小村庄恢复了生气，贫困地区的老百姓收入不断增加，粮食产区的大豆和小麦运输更加便捷，城市的居民能够享受更加清洁廉价的电力……”阿根廷国防大学阿中战略项目负责人贡萨洛·托尔迪尼强调，加入共建“一带一路”，阿根廷有机会改善基础设施，并加强与亚洲国家的联系。

绿色低碳助推社会发展

拉丁美洲太阳能、水力、风能等清洁能源资源丰富，面对兼顾经济发展和环境保护的任务，拉美多国推出一系列促进清洁能源发展的举措，清洁能源合作成为中拉双方经贸往来的新亮点和新动能，中拉低碳转型合作前景广阔。

近年来，中国风电企业在智利、阿根廷、巴西等多国落户；秘鲁圣加旺水电站被视为中秘深化能源领域开发合作的重点项目；来自中国的无轨电车、轻轨车辆、胶轮地铁、电动汽车等造福墨西哥居民，助力墨西哥节能减排及绿色城市建设，这些都有力促进了中拉绿色能源合作。

位于巴西东北部皮奥伊州的LDB风电扩建项目正式投产一年来，将中国成熟的风机设备引入巴西，成为中国加大对拉美清洁能源领域投资、助力当地实现绿色低碳增长的例证。皮奥伊州州长惠灵顿·迪亚斯衷心感谢中国企业，他表示，中国企业承建的清洁项目不仅为巴西提供了更多清洁能源，而且创造了大量可持续的就业岗位和收入，促进了当地经济发展和社会进步。

去年5月，中国援助古巴应对气候变化物资交接仪式在古巴能源矿业部举行，物资包括5000套家用太阳能光伏发电系统及2.5万套节能灯具等，以帮助古巴解决偏远地区农村居民一部分基本用电和照明需求，提升他们的生活质量和幸福感。日前，援助物资已分发至古巴多个省份，中方对古巴各省技术人员进行安装、使用和运维在线培训。古巴能源矿业部可再生能源司司长格拉对中国援助的物资表示感谢，认为这些设备将对古巴偏远地区家庭生活带来帮助，并为支持古巴减少对化石燃料的依赖、加快能源结构转型起到良好作用。

巴西淡水河谷公司全球副总裁路易斯·爱德华多说：“中国投资助力建设的清洁能源和基础设施项目，改善了拉美国家人民的生活条件。这些令人瞩目的成就，标志着拉中关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。”

数字合作持续走深走实

近年来，中拉数字合作不断深入。中国云技术深耕巴西、墨西哥等拉美市场，帮助当地企业降低成本、更安全高效地存储数据；中国人工智能和云技术走进智利纳韦尔武塔山脉，以收集环境和动物声音等方式助力当地保护濒危物种达尔文狐；中国科学家通过海洋数字孪生技术，模拟3种海洋生态系统，为厄瓜多尔科学家的海洋生态环境保护研究提供数据支持；中国—哥伦比亚智网互联实验室利用数字化仿真技术，帮助布埃纳文图拉港口升级改造以及规划建设新港口……

2020年，中国电商企业同墨西哥合作伙伴安德烈斯共同发起墨西哥“数字乡村项目”。3年间，漂洋过海的中国农村电商模式在墨西哥生根发芽，约1500家墨西哥微型企业走上电商之路。2022年，世界电子贸易平台和墨西哥州长联合会在墨西哥城签署合作协议。中国电子贸易经验被推广到墨西哥更多地区，为墨西哥企业实现数字化转型提供人才和技术支持。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，共建“一带一路”倡议以中国发展经验为蓝本，为拉美国家提供了有益参考和借鉴。

随着跨境电子商务的广泛运用，新的合作模式、新的发展业态正不断涌现。“与中国建立更紧密的关系将使拉美更加便利获得更多投资和技术，这将为拉美经济增长发挥积极作用。”巴西经济学家罗尼·林斯表示，以网上购物为代表的电子商务，正在加速向大宗商品跨境电商演变。中国拥有世界上最大和最成熟的电子商务市场，十分期待中国利用这方面的经验和技术为拉美国家潜力巨大的电子商务赋能。

（本报里约热内卢、布宜诺斯艾利斯、墨西哥城1月25日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)